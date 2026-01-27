Moeve reduce un 21% la captación de agua dulce que en 2019 gracias a su planta de reutilización de San Roque

Moeve capta un 21% menos de agua dulce en sus instalaciones industriales que en 2019, con lo que ha cumplido con éxito su objetivo de reducir la captación en las zonas de estrés hídrico en las que opera en España, situadas en Palos de la Frontera (Huelva), San Roque y Tenerife. La planta de reutilización construida en el parque energético del Campo de Gibraltar ha permitido superar la meta prevista originalmente.

Como uno de los pilares de su estrategia de Economía Circular, Moeve ha logrado en 2025 suprimir 3.300.000 m³ de su captación anual de agua dulce con respecto a 2019, lo que equivale a la capacidad de unas 1.300 piscinas olímpicas. Esta reducción del 21%, en zonas consideradas de estrés hídrico en España, supone una mejora de un punto porcentual con respecto al objetivo marcado originalmente, del 20%.

De cara a 2028, Moeve se ha fijado la meta de reducir un 25% la captación anual de agua dulce, también con base en el año 2019 pero con la ambición de involucrar a toda la compañía a nivel global. Esto implica a sus plantas ubicadas en Brasil, Canadá y China, además de las de España, incluyendo los futuros centros industriales vinculados con las moléculas verdes integrados en la estrategia Positive Motion.

Moeve ha alcanzado su compromiso a través de inversiones específicas, iniciativas de excelencia operacional y campañas de concienciación que han dado como resultado un ahorro significativo. La energética destaca dos proyectos industriales que han ayudado a maximizar la reutilización del agua y optimizar su consumo, como su nueva planta de reutilización en San Roque y el proyecto de mejora de la planta de tratamiento de efluentes líquidos en La Rábida, en Huelva. Para impulsar su estrategia, la energética ha creado el Comité de Gestión del Agua, formado por un equipo de profesionales multidisciplinar y transversal que promueve la innovación y la excelencia en la gestión hídrica.

Mar Perrote, directora de Seguridad, Medioambiente y Calidad de Moeve, ha afirmado que “la compañía logra este importante hito de reducir la captación de agua en línea con su estrategia Positive Motion de aportar valor positivo a las comunidades en las que está presente. El agua es uno de los tres pilares de nuestra estrategia de Economía Circular, junto a la biodiversidad y la valorización de residuos. No solo minimizamos nuestra huella ambiental, sino que damos una segunda vida a los residuos ajenos, integrándolos en nuestra producción. Estamos avanzando firmemente hacia un modelo de negocio circular”.

En 2023, Moeve se convirtió en una de las primeras compañías en certificar a través de AENOR su estrategia de Economía Circular, que precisamente sitúa el agua como un pilar fundamental. Además, la energética ha obtenido por sexto año consecutivo la calificación de Liderazgo en la gestión de este elemento (A-), posicionándose a la cabeza entre las 62 empresas evaluadas del sector a nivel global, según la agencia independiente CDP.