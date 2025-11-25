Moeve refuerza su acuerdo con Honeywell para la fabricación del LAB renovable en Puente Mayorga

Moeve y Honeywell han anunciado la ampliación de su colaboración para impulsar el uso de tecnologías destinadas a producir alquilbenceno lineal (LAB) de origen biológico, la materia prima necesaria para obtener sulfonato de alquilbenceno lineal (LAS), el principal tensioactivo empleado en los detergentes domésticos.

Según detalla la energética, esta nueva fase de cooperación combina procesos avanzados con el desarrollo de tensioactivos de nueva generación, con el objetivo de responder a una demanda creciente del mercado y, al mismo tiempo, favorecer soluciones más sostenibles.

El NextLAB-R, el primer LAB elaborado con materias primas renovables y producido en la planta de Puente Mayorga (San Roque), se incorporará al mercado a través de la plataforma de licencias de Honeywell. Con ello, Moeve busca facilitar que los fabricantes de detergentes adopten fórmulas más respetuosas con el entorno.

La ampliación del acuerdo incluye también el desarrollo conjunto de nuevos procesos y de LAB renovable dentro del catálogo de licencias de Honeywell UOP. Ambas compañías aspiran así a reforzar su apuesta por la innovación y la sostenibilidad en la industria global del LAB.

"Honeywell cuenta con una dilatada trayectoria en innovación en tecnologías de detergentes, satisfaciendo la necesidad de productos eficaces y respetuosos con el medioambiente", afirmó Rajesh Gattupalli, presidente de Honeywell UOP. "Gracias a la colaboración con Moeve, ofrecemos a los fabricantes de detergentes una nueva generación de soluciones de alto rendimiento y menores emisiones de carbono".

"NextLAB-R demuestra que se puede producir de forma industrial un LAB más sostenible sin comprometer el rendimiento", confirmó José María Solana, director general de Moeve Química. "Este acuerdo marca un nuevo capítulo en nuestra larga relación con Honeywell. Refleja no solo la excelencia técnica, sino también la ambición compartida de hacer que las tecnologías químicas más sostenibles sean una realidad industrial tangible".

Honeywell fue pionera en la concesión de licencias para procesos LAB en la década de los sesenta, contribuyendo a la evolución de tecnologías de detergentes más respetuosos con el medioambiente. Durante más de tres décadas, Moeve, el principal productor mundial de LAB, y Honeywell han colaborado para avanzar en tecnologías de producción de LAB energéticamente eficientes, incluido el proceso Detal-Plus, que incorpora catalizadores patentados por Honeywell UOP.

En la actualidad, más del 70 % de la producción mundial de detergentes biodegradables se basa en LAB fabricado con tecnologías de proceso de Honeywell UOP. Esto hace que la transición a alternativas renovables como NextLAB-R no solo sea oportuna, sino esencial.