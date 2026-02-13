La Mancomunidad y Arcgisa centran en San Roque la difusión de la campaña 'Este marrón vale la pena'

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y la empresa pública Arcgisa continúan en San Roque la segunda edición de la campaña de sensibilización ambiental Este marrón vale la pena, reforzando las acciones informativas y educativas a pesar de las dificultades meteorológicas registradas durante la semana.

Las actividades programadas para este viernes, 13 de febrero, se han concentrado en la localidad sanroqueña tras la cancelación del inicio de la programación en Tarifa. Las condiciones meteorológicas adversas y la complejidad de los desplazamientos obligaron a posponer temporalmente las visitas puerta a puerta a los domicilios por parte del equipo de educadores.

Lejos de frenar el ritmo de trabajo, el equipo de la campaña reorganizó la operativa para garantizar la continuidad de las acciones de concienciación, manteniendo activo un punto informativo en la Alameda Alfonso XI. En caso de que el viento o la lluvia intensa impida su adecuada ejecución, la actividad se trasladará al Centro Comercial Gran Sur, en La Línea de la Concepción, asegurando así la adecuada atención ciudadana en un espacio cubierto.

La jornada incluye además visitas a comercios en Puente Mayorga, reforzando el contacto directo con el sector empresarial y promoviendo su compromiso con la correcta separación de los residuos orgánicos.

En el ámbito educativo, la campaña desarrolla un punto informativo y talleres en el CEIP Sagrado Corazón, así como talleres de aula en el CEIP Santa María Coronada, donde el alumnado participa en dinámicas formativas adaptadas a su nivel educativo para comprender la importancia ambiental y social del reciclaje de la fracción orgánica.

Una semana de intenso trabajo pese a la lluvia

Durante la semana del 9 al 13 de febrero, la campaña ha mantenido una intensa actividad en distintos municipios del Campo de Gibraltar, adaptando la planificación a las condiciones climatológicas.

En San Roque se han desarrollado acciones educativas en centros como el CEIP Santa María Coronada, el CEIP Apolinar, el CEIP Sagrado Corazón (Puente Mayorga), el CEIP Santa Rita (Campamento) y el CEIP Taraguilla, consolidando la implicación de la comunidad escolar en la implantación del contenedor marrón.

En La Línea de la Concepción, las sesiones informativas celebradas el miércoles 11 y el jueves 12 en el Centro de Día para Mayores La Atunara y en el Centro Ocupacional Manolo Ales acercaron el mensaje de la campaña a colectivos sociales, ampliando el alcance de la iniciativa.

Los puntos informativos en la vía pública fueron reubicados en espacios cubiertos, tal y como aconteció en la entrada del CEIP Maestro Apolinar, favoreciendo la toma de contacto con la ciudadanía y ofreciendo información medioambiental a padres y madres.

En este contexto, el consejero delegado de Arcgisa y vicepresidente de Servicios Mancomunados y Medio Ambiente de la Mancomunidad, Manuel Abellán, destacó el esfuerzo realizado durante estos días, especialmente ante las inclemencias meteorológicas. Abellán resaltó que la campaña se sustenta en la constancia, la cercanía y la presencia permanente en el territorio, elementos imprescindibles para lograr una concienciación ambiental real y duradera, valorando positivamente las acciones desarrolladas a pesar de las inclemencias climatológicas que venimos sufriendo. Asimismo, destacó que la correcta separación de la fracción orgánica representa un paso decisivo para reducir emisiones, optimizar la gestión de los residuos y avanzar hacia un modelo de economía circular. El consejero delegado reafirmó el compromiso del Campo de Gibraltar con una gestión de residuos más eficiente, sostenible y alineada con los objetivos europeos de transición ecológica, situando la educación ambiental y la implicación ciudadana como ejes fundamentales del cambio.

La campaña está financiada por la Unión Europea – Fondos NextGenerationEU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Junta de Andalucía.