De los astilleros a tu estantería: Lego convierte el portacontenedores de Maersk más innovador del mundo en una joya de colección

Tras varios lanzamientos centrados en vehículos —como los sets dedicados al Project Hail Mary y al Ford Model T— el gigante danés del juguete vuelve a sorprender con una propuesta que combina ingeniería, sostenibilidad y nostalgia. Lego acaba de presentar el nuevo Maersk Dual-Fuel Container Vessel (40955), un ambicioso modelo de 1.516 piezas que rinde homenaje a uno de los barcos más innovadores del transporte marítimo actual.

El set, que saldrá a la venta el 1 de marzo de 2026 por 149,99 dólares (unos 126 euros), no contará con preventa, por lo que los fans deberán esperar hasta su lanzamiento oficial para hacerse con él. La expectación, sin embargo, está más que justificada: supone el regreso de Maersk al catálogo de Lego después de 12 años.

Un icono marítimo convertido en pieza de colección

El modelo reproduce el Ane Maersk, un habitual del estrecho de Gibraltar, y el primer gran portacontenedores del mundo propulsado por metanol verde, un hito en la descarbonización del transporte marítimo. El buque real fue botado en enero de 2024 en el astillero de HD Hyundai Heavy Industries, en Ulsan (Corea del Sur), y tiene capacidad para 16.000 TEU.

La réplica de Lego captura con fidelidad su diseño más distintivo: el puente de mando adelantado, una solución que mejora la capacidad de carga y la eficiencia operativa en puerto. El set incluye un puente abatible con camarotes, ventanas transparentes que dejan ver la sala de máquinas, pasarelas deslizantes y numerosos contenedores apilables que completan su imponente silueta.

Una vez montado, el modelo alcanza casi 60 centímetros de largo, 18 centímetros de alto y más de 11 centímetros de ancho, convirtiéndose en una pieza protagonista tanto en escritorio como en estantería. Incluye, además, una placa expositora que refuerza su carácter de objeto de colección.

Sostenibilidad y nostalgia: la alianza Lego–Maersk

El lanzamiento conecta pasado y presente. No es la primera vez que Lego y Maersk colaboran: en 2014 lanzaron el recordado set del Maersk Triple-E (10241), hoy retirado y convertido en objeto de culto entre coleccionistas.

Con el nuevo 40955, ambas compañías vuelven a unir fuerzas en torno a la innovación marítima. El Ane Maersk real inició su viaje inaugural en 2024 operando con metanol verde en la ruta Asia-Europa (servicio AE7), y escala en el vecino puerto de Tánger-Med (Marruecos), como parte de un ambicioso plan de la naviera para incorporar 18 grandes buques preparados para combustibles alternativos.

El modelo reproduce el Ane Maersk, un habitual del estrecho de Gibraltar, y el primer gran portacontenedores del mundo propulsado por metanol verde. / Lego

Un set para fans de la ingeniería

Dirigido a constructores a partir de 12 años, el Maersk Dual-Fuel Container Vessel no es solo una maqueta espectacular. Es también un guiño al cambio que vive la industria naval hacia modelos más sostenibles.

El 1 de marzo, cuando el calendario cambie de mes, los amantes de los barcos, la ingeniería y la marca danesa tendrán una cita ineludible en tiendas. Y todo apunta a que este coloso azul no permanecerá mucho tiempo en los estantes.