José Antonio Pleguezuelos presentará el miércoles 11 en San Roque su libro ‘Postales sanroqueñas’

El escritor ceutí José Antonio Pleguezuelos Sánchez presentará el próximo miércoles 11 de marzo su nuevo libro, Postales sanroqueñas, en un acto cultural que tendrá lugar a partir de las 19:00 en el salón de actos del Edificio Diego Salinas. La actividad ha sido organizada por la Red de Bibliotecas de San Roque, iniciativa municipal que impulsa distintas propuestas de fomento de la lectura y dinamización cultural en el municipio.

El evento contará con la presencia del propio autor, que dará a conocer esta nueva publicación ante el público sanroqueño, acompañado por la concejal responsable de la delegación de Bibliotecas, Rocío Fernández. El acto presentará una obra que pretende ofrecer una mirada literaria y sentimental sobre la localidad de San Roque.

El libro, ilustrado por la artista Emilia Ortiz, se articula a través de una serie de textos breves que, a modo de pequeñas estampas o postales literarias, evocan paisajes, escenas cotidianas, recuerdos históricos y rincones emblemáticos del municipio. Con un estilo cercano y evocador, la obra busca reflejar la esencia de la ciudad y su memoria colectiva, combinando elementos de carácter literario con referencias culturales e históricas.

La propuesta editorial continúa una línea creativa que el autor ya exploró recientemente con el poemario Postales de invierno, donde empleaba igualmente la imagen simbólica de la postal como vehículo narrativo y poético. En Postales sanroqueñas, Pleguezuelos traslada ese mismo concepto al ámbito local, componiendo un mosaico literario dedicado a la ciudad con la que mantiene una estrecha relación personal y profesional.

Cartel anunciador de la presentación del libro ´Postales Sanroqueñas´.

La voz de un autor ligado a San Roque

Natural de Ceuta y nacido en 1955, José Antonio Pleguezuelos cursó estudios de Magisterio en su ciudad natal antes de iniciar una dilatada trayectoria en el ámbito educativo. Durante sus primeros años como docente ejerció en distintos municipios de la provincia de Barcelona, etapa que precedió a su traslado a San Roque, donde desarrolló buena parte de su actividad profesional y donde ha mantenido desde entonces una intensa vinculación con la vida cultural y académica de la comarca.

A lo largo de las últimas décadas, Pleguezuelos ha compaginado su labor docente con la investigación histórica, la escritura y la divulgación cultural. Como conferenciante ha abordado numerosos aspectos relacionados con la historia del Campo de Gibraltar, publicando diversos trabajos centrados en acontecimientos y personajes relevantes de la zona.

Entre sus publicaciones destacan estudios dedicados a las ordenanzas históricas de Gibraltar, investigaciones sobre la repercusión de la Guerra de la Independencia Española en San Roque, así como trabajos relacionados con la figura del pintor e ilustrador Mariano Bertuchi, artista granadino estrechamente vinculado a la historia cultural del norte de África y del Campo de Gibraltar.

La presentación de Postales sanroqueñas se enmarca dentro de la programación cultural que la Red de Bibliotecas de San Roque desarrolla de forma periódica con el objetivo de promover la lectura, dar visibilidad a autores vinculados con el municipio y fomentar el encuentro entre escritores y lectores.