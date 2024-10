Izquierda Unida lleva al Parlamento andaluz la "difícil situación" del yacimiento arqueológico de Carteia, en San Roque

San Roque/La diputada de IU y portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha anunciado que llevará al Parlamento andaluz la "difícil situación" del yacimiento arqueológico de Carteia, en el municipio de San Roque, al considerar "inaceptable que desde que a principios de año se produjera una avería en el tendido eléctrico que suministra energía al enclave, aún no se haya arreglado y tan solo exista un generador que, para nada, da respuesta a las necesidades del yacimiento".

En una nota, ha señalado que comparte con Verdemar-Ecologistas en Acción su demanda de más personal para garantizar el correcto mantenimiento y vigilancia de las 30 hectáreas que conforman este patrimonio cultural, a la vez que "lamenta su escasa proyección pública".

"El yacimiento de Carteia es una pieza clave del importante patrimonio cultural arqueológico del Campo de Gibraltar y exige de un mayor compromiso de la Consejería de Cultura en su protección y difusión", ha sostenido Inmaculada Nieto.

Por ello, ha anunciado la presentación de una batería de iniciativas destinas a conocer las previsiones de actuación de la Junta sobre este yacimiento y para instar la "inmediata adopción de medidas que garanticen una correcta vigilancia y mantenimiento del mismo".

"Carteia debe ser tratada como lo que es, un enclave arqueológico de primer orden y desarrollar su potencial cultural y turístico en una comarca como el Campo de Gibraltar tan necesitada de estos impulsos", ha concluido Nieto.

La situación ha sido objeto de controversia política en los últimos meses. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (PP), a finales de septiembre, negó las acusaciones de que el yacimiento estuviera sin electricidad. La Delegación Territorial en Cádiz informó que se está trabajando en un proyecto técnico para la actualización eléctrica, a la espera de la aprobación del Ayuntamiento de San Roque (PSOE). Mientras tanto, se ha instalado un generador que proporciona un suministro básico de forma provisional.

El alcalde de este municipio, Juan Carlos Ruiz Boix, ha rechazado las explicaciones de la Junta, acusándola de “dejadez” en la gestión del yacimiento. Según el regidor, la avería del tendido eléctrico, que ocurrió durante la borrasca Carlota en febrero, no ha tenido solución efectiva. "La Junta tiene a Carteia en estado de abandono, en la UCI, tanto por la falta de mantenimiento como de conservación", afirmó Ruiz Boix, quien también destacó que el Ayuntamiento no puede aprobar un proyecto que aún no ha sido presentado.