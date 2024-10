Verdemar vuelve a denunciar la falta de luz y mantenimiento en el yacimiento arqueológico de Carteia

San Roque/Verdemar Ecologistas en Acción ha vuelto a denunciar este domingo que el enclave arqueológico de Carteia, una de las joyas patrimoniales del Campo de Gibraltar, lleva casi un año sin luz. A pesar del esfuerzo de los trabajadores que mantienen el yacimiento, "la situación es crítica" y la antigua ciudad púnico-romana, que data del 171 a.C., enfrenta "un futuro incierto".

Desde el grupo ecologista, se agradece el compromiso de estos trabajadores, quienes, sin sus esfuerzos, Carteia estaría cerrada al público. Sin embargo, "la falta de recursos humanos y técnicos es alarmante, y se teme por la seguridad y conservación del yacimiento", que abarca cerca de 30 hectáreas. Verdemar exige a la Junta de Andalucía medidas inmediatas para garantizar la protección y difusión de este patrimonio histórico.

La situación ha sido objeto de controversia. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (PP), a finales de septiembre, negó las acusaciones de que el yacimiento estuviera sin electricidad. La Delegación Territorial en Cádiz informó que se está trabajando en un proyecto técnico para la actualización eléctrica, a la espera de la aprobación del Ayuntamiento de San Roque (PSOE). Mientras tanto, se ha instalado un generador que proporciona un suministro básico de forma provisional.

El alcalde de este municipio, Juan Carlos Ruiz Boix, ha rechazado las explicaciones de la Junta, acusándola de “dejadez” en la gestión del yacimiento. Según el regidor, la avería del tendido eléctrico, que ocurrió durante la borrasca Carlota en febrero, no ha tenido solución efectiva. "La Junta tiene a Carteia en estado de abandono, en la UCI, tanto por la falta de mantenimiento como de conservación", afirmó Ruiz Boix, quien también destacó que el Ayuntamiento no puede aprobar un proyecto que aún no ha sido presentado.

Ante esta crisis, Verdemar insta a las autoridades a actuar con urgencia para evitar la aniquilación de este valioso sitio arqueológico. La protección y promoción de Carteia son fundamentales no solo para preservar su historia, sino también para garantizar su futuro como un destino cultural y turístico en la comarca.