Ruiz Boix niega que la Junta haya solicitado licencia de obras para el suministro eléctrico de Carteia

San Roque/El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, niega que la Junta de Andalucía haya solicitado una licencia de obras para solucionar la falta de suministro eléctrico en el enclave arqueológico de Carteia, que desde hace ocho unos meses se abastece de un grupo electrógeno que permite el suministro básico de forma provisional después de que la borrasca Carlota derribase el tendido eléctrico. El regidor acusa a la Junta de "dejadez", ya que la avería se produjo en febrero, "y desde entonces no ha dado solución efectiva al problema, tan solo instalando un generador portátil".

“La Junta tiene a Carteia en estado de abandono, en la UCI, tanto por la falta de mantenimiento como por la de conservación y también por la falta de personal de una forma intencionada. Espero que puedan dar respuesta a tres cuestiones que son sencillas", indicó Ruiz Boix.

El regidor señaló que “el Ayuntamiento no puede aprobar un proyecto que todavía no está presentado, que es inexistente". "A fecha de 1 de octubre, la Junta de Andalucía aún no ha tenido tiempo de presentar la solicitud del nuevo proyecto eléctrico, que por supuesto va a tener toda la cooperación del Ayuntamiento y que ofrecerá la licencia de forma inmediata cuando lo hagan", indicó.

"El Ayuntamiento, en aras de espíritu institucional, venía invirtiendo en 2022 en mejoras en el enclave arqueológico, más concretamente en un proyecto de mejora de la zona de aparcamientos y de la construcción del centro de visitantes, que contó con una inversión municipal de más de 130.000 euros, y que fue paralizado por la Junta de Andalucía, en lugar de cooperar. Presentamos alegaciones a la paralización y desde entonces, hace más de dos años, aún no han respondido a esas alegaciones. Hay una mano negra de Juan Manuel Moreno Bonilla para cerrar el yacimiento arqueológico Cateia, cuestión que ya denunciamos nosotros y distintos colectivos y vecinos amantes del yacimiento, como también denunciamos que se venía reduciendo el personal hasta prácticamente eliminarlo", recordó el alcalde.

"En un pleno en 2023 debatimos una tecera cuestión. Si quieren y aman tanto el yacimiento, que comprueben si es verdad y, por tanto, que pase de la denominación del actual enclave arqueológico, que tiene unas exigencias de personal, de mantenimiento y conservación menores a las que merece y necesita. Por eso, aprobábamos una moción con el voto del PSOE y desgraciadamente con el voto en contra de los concejales del PP de San Roque, para que el enclave pasara a ser un conjunto arqueológico. Esto permitiría contar con más presupuesto, con más personal, con un director, un arqueólogo y un restaurador, en definitiva con el personal que requiere y necesita ese conjunto arqueológico que debe ser Carteia", destacó.