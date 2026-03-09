Interceptado en Turquía otro misil iraní con participación del sistema de defensa donde opera el Grupo SAM Hawk de San Roque

Las defensas antiaéreas de la OTAN han interceptado este lunes un nuevo misil balístico lanzado desde Irán que penetró en el espacio aéreo de Turquía, en una operación en la que participó el sistema de defensa donde opera personal español vinculado al Grupo de Artillería Antiaérea SAM Hawk I/74, con base en San Roque.

Según informó el Ministerio de Defensa turco, el proyectil fue neutralizado por sistemas de defensa antimisiles desplegados en el Mediterráneo oriental antes de alcanzar su objetivo. Tras la interceptación, varios restos del misil cayeron en un descampado del municipio de Sahinbey, en la provincia de Gaziantep, sin que se registraran víctimas ni daños personales.

Fuentes del Ministerio de Defensa español confirmaron que la batería de misiles Patriot que España mantiene desplegada en la base aérea de Incirlik participó en el seguimiento del artefacto, dentro del sistema multinacional de defensa aérea de la OTAN.

Presencia del Grupo SAM de San Roque

En esa instalación turca opera un contingente español integrado en el sistema aliado de defensa antimisiles, en el que participa personal del Grupo de Artillería Antiaérea SAM Hawk I/74, unidad con base en el acuartelamiento de Buenavista, en San Roque. Este grupo forma parte del despliegue que España mantiene en Turquía desde 2015 para reforzar la defensa aérea del flanco sur de la OTAN, en una zona especialmente sensible por su proximidad a Siria, Irak e Irán.

El destacamento español es responsable de operar y mantener sistemas de defensa aérea capaces de interceptar aeronaves, drones y misiles balísticos, integrados en una red de vigilancia coordinada desde el mando aliado de Ramstein, en Alemania.

Segundo incidente en pocos días

Se trata del segundo misil interceptado en Turquía en menos de una semana. El pasado miércoles, otro proyectil lanzado desde Irán fue neutralizado sobre la provincia de Hatay, cerca de la frontera con Siria, en un episodio que también implicó al sistema de defensa en el que participa España desde la base de Incirlik.

La instalación militar, situada cerca de la ciudad de Adana, es uno de los principales nodos estratégicos de la OTAN en Oriente Medio, utilizada por varios países aliados, entre ellos Estados Unidos y España.

Militares españoles en la región

El Ministerio de Defensa mantiene contacto permanente con los contingentes desplegados en la zona ante la escalada de tensión regional. España cuenta actualmente con unos 149 militares en la batería Patriot de Turquía, además de cerca de 700 efectivos en la misión de la ONU en Líbano y unos 275 en Irak.

La participación del sistema de defensa en el que opera el Grupo SAM Hawk de San Roque refuerza el papel de las unidades españolas en la protección del espacio aéreo aliado en un momento de creciente inestabilidad en Oriente Medio.