Un destacamento del Grupo SAM de San Roque opera en una zona de alta tensión tras el ataque de EEUU e Israel contra Irán

Un destacamento del Grupo de Artillería Antiaérea SAM Hawk–Patriot I/74, con base en el acuartelamiento Cortijo Buenavista de San Roque, participa en el despliegue permanente de una batería Patriot en Turquía, dentro de la misión OTAN Apoyo a Turquía, activa de forma ininterrumpida desde 2015. La unidad española opera en la base aérea de Incirlik (Adana), una zona especialmente sensible del flanco suroriental de la Alianza Atlántica por su proximidad con Siria, en un contexto en el que ha escalado la inestabilidad en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán este sábado.

Este despliegue cobra especial relevancia tras la reciente escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán, que ha elevado el nivel de alerta en la región y ha situado al Mediterráneo oriental, el mar Rojo y el Golfo Pérsico como focos estratégicos prioritarios para la OTAN. La batería Patriot española mantiene operatividad permanente las 24 horas, integrada en un sistema multinacional de defensa aérea y antimisiles, coordinado desde el mando aliado en Ramstein (Alemania).

La base de Incirlik, compartida con fuerzas estadounidenses, constituye uno de los principales nodos estratégicos de la OTAN en el Mediterráneo oriental, lo que refuerza el papel del contingente español en la arquitectura defensiva aliada. El despliegue, inicialmente orientado a contener riesgos derivados del conflicto sirio, se mantiene ahora como pieza clave en la prevención de amenazas aéreas y balísticas.

España participa en esta misión con rotaciones periódicas de personal, principalmente procedente del Grupo SAM de San Roque, que desde hace más de una década constituye uno de los pilares de la contribución española a la defensa colectiva aliada en esta región.

Albares refuerza la coordinación diplomática

En paralelo al despliegue militar, el Gobierno español ha activado un seguimiento diplomático reforzado. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantiene contactos permanentes con los embajadores españoles en Oriente Medio, entre ellos el destinado en Turquía, con el objetivo de analizar la evolución del conflicto, evaluar riesgos y coordinar la protección consular de ciudadanos españoles en la zona.

Fuentes de Exteriores señalan que Albares preside un gabinete de seguimiento que monitoriza la situación país por país, reforzando la coordinación con socios europeos y aliados de la OTAN, en un momento marcado por la incertidumbre regional.