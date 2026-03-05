La batería Patriot con militares de San Roque detectó el misil iraní hacia Turquía y facilitó datos para su derribo

El Grupo de Artillería Antiaérea SAM Hawk I/74 con base en San Roque, integrado en la batería de misiles Patriot española desplegada en Turquía, detectó el lanzamiento del misil balístico iraní lanzado este miércoles en el sur del país y aportó información clave dentro del dispositivo aliado, alertando del ataque y contribuyendo a su seguimiento por parte de las defensas de la OTAN. Según ha explicado este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles, el proyectil fue finalmente interceptado por los sistemas antiaéreos de la Alianza Atlántica, y no directamente por la batería española.

Robles explicó en declaraciones a la Cadena SER que la batería Patriot española “monitorizó la situación” y fue consciente del lanzamiento, pero que “la destrucción en concreto no la realizaron tropas españolas”, sino fuerzas integradas en el sistema de defensa aérea de la Alianza Atlántica.

El incidente ocurrió después de que un misil balístico lanzado desde Irán atravesara el espacio aéreo de Irak y Siria en dirección a Turquía. Según informó el Ministerio de Defensa turco, el proyectil fue neutralizado por sistemas antimisiles desplegados en el Mediterráneo oriental y los restos cayeron en el municipio de Dörtyol, en la provincia de Hatay, sin causar víctimas ni heridos.

En el despliegue aliado participa personal del Grupo de Artillería Antiaérea SAM Hawk I/74, con base en San Roque, integrado en la batería Patriot situada en la base aérea de Incirlik, cerca de la ciudad de Adana, próxima a la frontera con Siria. El actual contingente español está al mando del teniente coronel Luis Millán Burgos Sánchez, jefe de esta unidad de artillería antiaérea del Ejército de Tierra con base en el acuartelamiento Cortijo de Buenavista.

La presencia española forma parte de la operación de apoyo a Turquía de la OTAN, una misión en la que España participa desde hace más de una década mediante rotaciones periódicas de personal. El contingente desplegado opera dentro de un sistema multinacional coordinado por la Alianza para garantizar la vigilancia y protección del espacio aéreo turco.

En la base aérea de Incirlik se realizó el pasado 19 de diciembre el relevo entre las rotaciones XXII y XXIII del contingente español, iniciando una nueva etapa de seis meses dentro de la misión aliada de defensa aérea y antimisiles integrada.

Aunque la batería Patriot que estuvo durante años en el acuartelamiento de San Roque fue trasladada a Valencia en 2015, el grupo de artillería antiaérea del Campo de Gibraltar continúa participando en despliegues internacionales, aportando personal especializado en sistemas de defensa antimisiles.