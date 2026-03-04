La OTAN intercepta un misil iraní hacia Turquía desde la base de Incirlik, donde opera el Grupo SAM de San Roque

Las defensas antiaéreas de la OTAN han interceptado este miércoles un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo turco, en una operación en la que participó la batería Patriot española desplegada en la base aérea de Incirlik Air Base, donde opera un destacamento del Grupo de Artillería Antiaérea SAM (Surface-to-Air Missile, misil tierra-aire) Hawk I/74, con base en San Roque. Los restos del proyectil cayeron en el municipio de Dörtyol, en la provincia de Hatay, sin causar víctimas ni heridos.

El Ministerio de Defensa turco informó que el misil fue lanzado desde Irán y atravesó el espacio aéreo de Irak y Siria antes de ser neutralizado por los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles desplegados en el Mediterráneo oriental. Aunque no se ha confirmado el objetivo exacto del proyectil, la trayectoria descrita coincide con un lanzamiento dirigido hacia la base de Incirlik, un punto estratégico clave de la OTAN en el sur de Turquía y una instalación compartida con fuerzas estadounidenses.

Un despliegue estratégico con presencia española

La batería española desplegada en Incirlik opera de forma permanente y mantiene cobertura las 24 horas, integrada en un sistema multinacional de defensa aérea y antimisiles coordinado desde el mando aliado en Ramstein (Alemania). Desde 2015, el Grupo SAM de San Roque participa en la misión OTAN Apoyo a Turquía, con rotaciones periódicas de personal que aseguran la continuidad del despliegue en una zona especialmente sensible del flanco sur de la Alianza Atlántica, próxima a Siria e Irak.

El contingente español es responsable de la operatividad de los misiles Patriot, sistemas capaces de interceptar aeronaves, misiles balísticos y amenazas aéreas de medio alcance, constituyendo un pilar esencial de la defensa colectiva aliada. La reciente escalada de tensión tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán ha aumentado la relevancia de la misión, reforzando la vigilancia en el Mediterráneo oriental y en la región del Golfo Pérsico.

La base de Incirlik, ubicada cerca de Adana, alberga unidades de Estados Unidos y otros aliados de la OTAN, siendo uno de los nodos más importantes para la planificación y ejecución de operaciones en Oriente Medio. Su posición geográfica permite la cobertura aérea sobre Siria, Irak, Irán y el Mediterráneo oriental, convirtiéndola en un elemento clave para la protección del flanco sur de la Alianza Atlántica.

Tras la escalada provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, el Mediterráneo oriental se ha convertido en un espacio de alta tensión, donde los sistemas de defensa de la OTAN deben estar operativos de forma continua. El incidente de este miércoles es el primer lanzamiento que afecta directamente a Turquía desde el inicio de esta escalada, lo que pone de relieve la importancia de contar con baterías de misiles operadas por personal experimentado y entrenado en coordinación con fuerzas internacionales.

Aunque la batería de misiles Patriot que operaba en San Roque se trasladó a Valencia en enero de 2015, el Grupo de Artillería Antiaérea SAM Hawk I/74 continúa operando estos sistemas en despliegues internacionales, como la misión de la OTAN en la base aérea de Incirlik, Turquía. España cuenta con un sistema de defensa antiaérea (SAM) compuesto principalmente por los sistemas Patriot, NASAMS y Hawk, desplegados para proteger el espacio aéreo nacional e internacional. En 2026, el Ejército de Tierra avanza en la modernización de sus capacidades con nuevos misiles como los NASAMS 2 Plus y planea sustituir los antiguos Hawk para mejorar la soberanía tecnológica, incluyendo el desarrollo del micromisil µSAM C-RPAS para drones.