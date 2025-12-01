Un incendio en una vivienda de Miraflores moviliza a los bomberos
A la llegada de los equipos, el fuego ya se encontraba extinguido, aunque la vivienda estaba completamente inundada de humo
Un incendio declarado este lunes en una vivienda de la sexta planta de la urbanización Miraflores, en San Roque, ha obligado a movilizar a los bomberos del parque de Los Barrios, con apoyo de efectivos de Algeciras. La salida se produjo a las 14:00 tras recibirse el aviso de emergencia.
A la llegada de los equipos, el fuego ya se encontraba extinguido, aunque la vivienda estaba completamente inundada de humo. Los bomberos procedieron a la ventilación del piso afectado y del hueco de las escaleras comunitarias, garantizando la seguridad del resto de vecinos. El incendio afectó principalmente a la entrada del inmueble.
No se registraron daños personales, aunque los servicios sanitarios acudieron al lugar en apoyo preventivo.
Hasta el lugar se desplazaron seis efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz con cuatro vehículos: una autobomba rural pesada (R-15), una autobomba urbana ligera (P-38), una autoescala (E-18) y un vehículo de mando (M-48).
