Un incendio en una vivienda de Miraflores moviliza a los bomberos

Un incendio declarado este lunes en una vivienda de la sexta planta de la urbanización Miraflores, en San Roque, ha obligado a movilizar a los bomberos del parque de Los Barrios, con apoyo de efectivos de Algeciras. La salida se produjo a las 14:00 tras recibirse el aviso de emergencia.

A la llegada de los equipos, el fuego ya se encontraba extinguido, aunque la vivienda estaba completamente inundada de humo. Los bomberos procedieron a la ventilación del piso afectado y del hueco de las escaleras comunitarias, garantizando la seguridad del resto de vecinos. El incendio afectó principalmente a la entrada del inmueble.

La vivienda afectada por el fuego. / E. S.

No se registraron daños personales, aunque los servicios sanitarios acudieron al lugar en apoyo preventivo.

Hasta el lugar se desplazaron seis efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz con cuatro vehículos: una autobomba rural pesada (R-15), una autobomba urbana ligera (P-38), una autoescala (E-18) y un vehículo de mando (M-48).