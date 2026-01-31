Un incendio calcina una tienda de patinetes eléctricos en Guadiaro

Un incendio registrado en una tienda de venta y reparación de patinetes eléctricos en el núcleo de Guadiaro movilizó en la tarde-noche del viernes 30 de enero de 2026 a los servicios de emergencia. El aviso se recibió por un posible fuego en el interior del establecimiento, situado junto al recinto ferial y en la calle Ciro Gil.

Una patrulla de la Policía Local de San Roque que se encontraba en las inmediaciones acudió de inmediato al lugar, confirmando la existencia del incendio y solicitando con urgencia la intervención del servicio de Bomberos. Hasta la zona se desplazaron efectivos del parque de San Roque, con apoyo del parque de Los Barrios.

A su llegada, el local se encontraba ardiendo en su totalidad. Los bomberos atacaron el fuego tanto por la puerta principal, que ya estaba derretida, como por la parte posterior, donde fue necesario derribar una puerta trasera. El incendio afectó a varios patinetes eléctricos, cuyas baterías de litio dificultaron las labores de extinción, requiriendo una gran cantidad de agua y prolongando la intervención durante cinco horas.

Una vez extinguido el incendio, se contactó con la administración y los propietarios para la apertura y revisión de los locales colindantes y de las oficinas situadas en la parte superior del edificio, que solo se vieron afectadas por humo y hollín procedentes del respiradero. Posteriormente, se procedió a la ventilación con turboventilador y al refresco del local, que quedó completamente afectado.

Durante la actuación, que se desarrolló entre las 19:45 y las 00:45, intervinieron tres vehículos —dos autobombas rurales pesadas (R-23 y R-15) y un vehículo de mando (M-48)—, cinco efectivos y se emplearon aproximadamente 12.000 litros de agua. La zona fue asegurada por la Policía Local y la Guardia Civil.

Hasta el lugar se desplazaron la alcaldesa accidental de San Roque, María del Mar Collado; el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, David Ramos; la responsable del Valle del Guadiaro, Eva Gil; y otros ediles, quienes siguieron de cerca el desarrollo del operativo. El teniente de alcalde de Seguridad agradeció la rápida intervención de los cuerpos de seguridad.