Registrado un pequeño terremoto de magnitud 2.2 en Guadiaro este viernes

Un sismo de magnitud 2.2 se registró esta mañana en el Estrecho de Gibraltar, según informó el servicio sismológico del European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC). El temblor ocurrió a las 08:08:53 UTC (09:08:53 hora local) y tuvo su epicentro en la zona de Guadiaro (36.3106 N, 5.2967 W) a 19 kilómetros al norte de Gibraltar, Gibraltar y 14 kilómetros al noreste de San Roque.

El sismo se produjo a una profundidad de 24.4 km. Por su baja magnitud, no se reportaron daños ni víctimas, y no se emitieron alertas de tsunami. No se reporta que los vecinos percibieran el movimiento.

Los expertos recuerdan que la región del Estrecho de Gibraltar es sísmicamente activa debido a la interacción entre las placas tectónicas africana y euroasiática, y recomiendan mantener medidas básicas de seguridad en caso de sismos.