San Roque entrega sus honores y distinciones por el 316 aniversario de su fundación

San Roque ha celebrado este viernes el Pleno institucional de honores y distinciones a personas y colectivos que han destacado por su contribución al municipio con motivo del 316 aniversario de la fundación de la ciudad, que se conmemora este sábado, 21 de mayo. La jornada festiva local y el acto protocolario se adelantaron un día para que los sanroqueños puedan disfrutar durante todo el fin de semana de las actividades que ha preparado el Ayuntamiento para celebrar esta efeméride.

En la sesión la Venerable Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores recibió la Medalla de Oro de la ciudad y Eduardo López Gil y Bernardo Piña Cruces, a título póstumo, recibieron el título de Hijo Predilecto. Además, fueron nombrados miembros honorarios de la Corporación José Ramón Ramírez Torti y José Enrique García Sáinz de Medrano y recibieron Menciones de Honor la Asociación de Vecinos Fuente María España, María del Carmen Castillo Saborido, Mari Ángeles Chozas Gómez, José Ruiz Campoy, Francisca Flores Enríquez, Juan Costilla Sánchez y Francisco Javier García Lobo, este último a título póstumo.

Además de todos los ediles de la corporación municipal, entre los asistentes estaban el alcalde de Castellar, Adrián Vaca; algunos ediles de La Línea, la diputada socialista Gemma Araujo, el coordinador de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, Francisco Gil; el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Juan Lozano; y la subdelegada de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares Ruiz; así como otras autoridades civiles y militares y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

El acto comenzó con una breve presentación a cargo del alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, quien cedió la palabra a la secretaria general del Ayuntamiento, Ana Núñez de Cossío. Comenzó leyendo el punto de la sesión plenaria en la que se otorgaron las distinciones y, a continuación, una reseña de cada uno de los galardonados, al término de cada una de las cuales se iban entregando los reconocimientos, consistentes en un diploma enmarcado, aunque en el caso de la Medalla de Oro también se incluyó este galardón.

El alcalde, en todos los casos, y varios ediles entregaron las distinciones. En el caso del nombramiento de José Enrique García como miembro honorario de la Corporación, el regidor apuntó que ni él ni su esposa, Rosa Lorenzo, habían podido acudir a la sesión por atravesar “un difícil momento personal”, por lo que pidió el aplauso para el galardonado, al que considera su amigo, además de que fue su profesor dos años en el instituto.

Los únicos dos galardonados que tomaron la palabra, a excepción de la designada para los agradecimientos, Mari Ángeles Chozas, fueron Eduardo López Gil y Lucía Piña, la hija de Bernardo Piña Cruces.

López Gil comenzó señalando que pensaba que ya, con 82 años, no iba a recibir el reconocimiento de la Corporación, que considera "un mayor honor" que haber sido alcalde porque, en el caso de este viernes, la entrega viene de manos de los representantes de la totalidad de la población de San Roque. Y también dio una exclusiva: el haber podido corroborar que Simón Susarte, el pastor que a punto estuvo de haber permitido la recuperación de Gibraltar para España en 1704, no murió en el desgraciado hecho de armas, sino años después en Algeciras, donde fue enterrado como un indigente tras la Iglesia de La Palma. En su memoria, el ex alcalde sanroqueño pidió a los presentes un minuto de silencio.

En su intervención, Lucía Piña se emocionó visiblemente al recordar a su padre, quien “luchó y perdió su vida para que hoy podamos expresarnos con libertad” y agradeció el gesto a todos los que han hecho posible este reconocimiento.

Al finalizar la entrega de los diplomas, tomó la palabra Mari Ángeles Chozas en nombre de los galardonados. Comenzó reflexionando sobre la pandemia ya casi finalizada, y luego se refirió en su discurso a cada una de las personas y entidades reconocidas en el Pleno institucional. “Hay que tener suerte hasta por el lugar donde se nace”, dijo, por lo que ella había tenido "mucha suerte", tras lo cual describió el paisaje desde el Mirador de Los Cañones según los distintos tipos de luz. Antes de concluir, hizo un breve recorrido por San Roque casco y las distintas barriadas.

Tras estas intervenciones, el coro de la asociación de amas de casa Constancia interpretó el pasodoble de la ciudad y el Himno de Andalucía, con el acompañamiento de la Banda de Música de Jimena de la Frontera.

El Pleno finalizó con una breve intervención del alcalde, en la que recordó que el municipio cuenta ya con unos 34.000 habitantes y dijo que estaba convencido que al igual que él, "todos los miembros de la Corporación comparten el deseo de que San Roque siga avanzando sin dejar a nadie atrás". Ruiz Boix hizo una breve reseña de los actos previstos este fin de semana en la Plaza de las Constituciones y en la plaza de toros, además de la inauguración esta noche de la fuente remodelada de la Alameda Alfonso XI, y finalizó invitando a todos los presentes a seguir trabajando por el bien del municipio.

Antes de realizarse la foto de familia, el alcalde fue al patio de butacas para entregar un ramo de flores a Carmen Piña Cruces, la hermana de Bernardo Piña y una sanroqueña que acaba de cumplir 100 años.

Tras el Pleno institucional, los presentes salieron a la Alameda para brindar por San Roque con las copas de vino ofrecidas por unos venenciadores.