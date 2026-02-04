Un hombre rescata a una yegua de morir ahogada en el río Guadiaro
El animal, desorientado, cayó al agua y fue arrastrado hasta las inmediaciones de Sotogrande
La Junta decide mantener la suspensión de las clases en los colegios este jueves 5 en todo el Campo de Gibraltar y en parte de Andalucía
Un ciudadano se ha convertido este miércoles en héroe anónimo al evitar que muriese en San Roque una yegua que había sido arrastrada por el río Guadiaro, desbordado por la intensidad de las lluvias que caen de manera ininterrumpida desde última hora de la tarde del martes. Otra consecuencia de la llegada al Campo de Gibraltar de la borrasca Leonardo.
El animal trataba de sobrevivir mientras la fuerza del agua lo arrastraba. Al acercarse a la zona de Sotogrande, fue rescatado y, una vez en tierra firme, fue atendido, sin que aparentemente presentase daños graves.
Desde primera hora de la mañana, los vecinos, incluso aquellos que habían tenido que ser desalojados, solicitaban, bien directamente o bien a través de las redes sociales, a las autoridades que colaborasen para rescatar a burros y caballos que se encontraban en las zonas más afectadas y sobre los que habían perdido control.
Los animales, confundidos, no paran de correr por parcelas que cada vez están más llenas de agua, poniendo en peligro sus vidas. Uno de ellos, en su huida, acabó por caer al río.
