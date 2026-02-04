Un hombre rescata a una yegua de morir ahogada en el río Guadiaro

Un ciudadano se ha convertido este miércoles en héroe anónimo al evitar que muriese en San Roque una yegua que había sido arrastrada por el río Guadiaro, desbordado por la intensidad de las lluvias que caen de manera ininterrumpida desde última hora de la tarde del martes. Otra consecuencia de la llegada al Campo de Gibraltar de la borrasca Leonardo.

La yegua, junto a su salvador y otro grupo de personas / A.V.

El animal trataba de sobrevivir mientras la fuerza del agua lo arrastraba. Al acercarse a la zona de Sotogrande, fue rescatado y, una vez en tierra firme, fue atendido, sin que aparentemente presentase daños graves.

Desde primera hora de la mañana, los vecinos, incluso aquellos que habían tenido que ser desalojados, solicitaban, bien directamente o bien a través de las redes sociales, a las autoridades que colaborasen para rescatar a burros y caballos que se encontraban en las zonas más afectadas y sobre los que habían perdido control.

El animal, una vez en tierra / A.V.

Los animales, confundidos, no paran de correr por parcelas que cada vez están más llenas de agua, poniendo en peligro sus vidas. Uno de ellos, en su huida, acabó por caer al río.