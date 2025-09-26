La empresa Gibraldrone, de San Roque, lanza al mercado Revia, su herramienta para crear recuerdos usando la IA

El grupo Gibraldrone ha lanzado al mercado su nuevo producto, Revia, un "portal de recuerdos" creado con inteligencia artificial. La compañía con sede en San Roque da así un nuevo nuevo giro en su corta pero intensa historia y ofrece la posibilidad de revivir y crear recuerdos de seres queridos.

"Revia es un portal de recuerdos", explicaba Sarah Pérez, CEO de Gibraldrone, en una entrevista en este periódico semanas antes de su lanzamiento. Revia permite a los clientes acceder a un enlace que recoge imágenes, vídeos y recreaciones con IA del ser querido fallecido.

Los códigos QR que dan acceso al portal de recuerdos se presentan en una sobria caja y en diferentes formatos, desde una placa para colocarla en una lápida a llaveros o colgantes para mascotas. "La gente nos pide tenerlos cerca", aseguraba Pérez. Los animales de compañía juegan un papel importante dentro de la iniciativa y cuentan con una línea destinada específicamente a ellos.

El desarrollo se ha realizado utilizando herramientas de inteligencia artificial, con el objetivo de afinar al máximo los resultados. Con ello pueden unir imágenes de hace años con otras del presente y "crear recuerdos". El ejemplo utilizado por la compañía en algunas presentaciones toca de cerca a la cofundadora de Gibraldrone, ya que usa una imagen suya con su abuelo, fallecido cuando ella era pequeña. "La primera vez que me lo enseñaron se me hizo un nudo en la garganta", apostillaba.

Presentación de uno de los lotes de Revia / Revia

Según recoge la web de Revia, ofrecen cuatro lotes: classic, pets, home y soul. Con ellos, pretenden cubrir desde el recuerdo en el hogar hasta el acompañamiento a personas con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.