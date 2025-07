Gibraldrone, la 'startup' de San Roque que voló sobre la Verja y ahora crea recuerdos usando la IA

De ser unos pioneros en el uso de los drones en el Campo de Gibraltar, a crear recuerdos imborrables utilizando la inteligencia artificial. Esta es la carta de presentación de Gibraldrone, una startup nacida en San Roque que ha evolucionado con los años hasta convertirse en una empresa tecnológica con un amplio rango de negocio.

Los orígenes de Gibraldrone están en 2018, cuando Sarah Pérez y Jonathan Franco combinaron los estudios de Economía y Marketing de ella, la base industrial de él y su pasión común por la tecnología. Como su nombre indica, fueron pioneros en el Campo de Gibraltar en el uso de drones en el plano profesional cuando no eran tan habituales. Los comenzaron a usar, no solo para grabar vídeos, sino también para realizar inspecciones técnicas en empresas e instalaciones industriales.

"Al ser los primeros, nos hizo tener que formarnos a lo bestia", expone Pérez, CEO de la compañía. De hecho, ella es piloto, instructora, examinadora y formadora de pilotos de drones. Entre los principales hitos de sus primeros años están participar en el rodaje de un documental sobre la Verja de Gibraltar grabando a ambos lados de la frontera y la inspección de la base del dique exento del Puerto de Algeciras. “Descubrimos que las paredes tenían entre 50 y 70 centímetros de hormigón armado y tuvimos que estudiar muy bien cómo hacerlo”, rememora Pérez.

La relación con Gibraltar ha sido clave en el desarrollo de Gibraldrone. De hecho, el trabajo junto al gobierno gibraltareño en la grabación del documental influyó en una nueva normativa sobre el uso de drones en el peñón. “Gracias o por culpa de nosotros, los drones llevan paracaídas en Gibraltar”, recuerda entre risas la CEO. El nombre de la empresa hace que se les asocie con la colonia fuera de la comarca: “La gente a veces nos dice: ‘¿Sois de Gibraltar?’. Y respondemos: ‘No, tenemos pinta, pero somos del Campo de Gibraltar’", comenta.

Presentación de uno de los lotes de Revia, el nuevo proyecto de Gibraldrone / Andrés Carrasco

Revia, un portal de recuerdos

Gibraldrone se adentra en el terreno de la llamada deathtech con su nuevo proyecto: Revia. Esta iniciativa supone un nuevo giro en la corta pero intensa historia de la compañía y ofrece la posibilidad de revivir y crear recuerdos de seres queridos aprovechando la inteligencia artificial.

"Revia es un portal de recuerdos", explica Sarah Pérez. El proyecto permite a sus clientes acceder a un enlace que recoge imágenes, vídeos y recreaciones con IA del ser querido que ha fallecido. Con ello, expone, se podrá tener accesible a través de un código QR a esa persona cada vez que se desee.

El desarrollo se ha realizado utilizando diversas herramientas de inteligencia artificial, con el objetivo de afinar al máximo los resultados. Con ello pueden unir imágenes de hace años con otras del presente y "crear recuerdos". El ejemplo utilizado por la compañía en algunas presentaciones toca de cerca a la cofundadora de Gibraldrone, ya que usa una imagen suya con su abuelo, fallecido cuando ella era pequeña. "La primera vez que me lo enseñaron se me hizo un nudo en la garganta", apostilla.

Los códigos QR que dan acceso al portal de recuerdos se presentan en una sobria caja negra y en diferentes formatos, desde una placa para colocarla en una lápida a llaveros o colgantes para mascotas, aunque estudian incorporar otras opciones. "La gente nos pide tenerlos cerca", asegura Pérez. Los animales de compañía juegan un papel importante dentro de la iniciativa y cuentan con una línea destinada específicamente a ellos.

El grupo Gibraldrone trabaja para sacar a la venta Revia próximamente, aprovechando que en unos meses llega el Día de Todos los Santos. Según su fundadora, la intención es que el rango de precios sea "accesible para cualquier persona". Una de las primeras tomas de contacto con el gran público fue en Granada, donde la empresa participó en el Startup Andalucía Roadshow, competición de empresas emergentes andaluzas del ámbito tecnológico, en la que fueron finalistas. "Todos se quedaron con la boca abierta", apunta Pérez sobre el impacto de Revia en los presentes.

El equipo de Gibraldrone, trabajando en su oficina de San Roque / Andrés Carrasco

GBD Studios

Gibraldrone ha realizado trabajos más allá de la comarca y la provincia, en lugares como Granada o Almería. Una vez asentado, los socios decidieron acercarse a la rama del marketing a raíz de las peticiones de algunos clientes. Así nació GBD Studios, la rama de tecnología y comunicación de la compañía, aunque todas van de la mano.

"La tecnología sin el marketing se queda coja, y el marketing sin tecnología no avanza", apunta Sarah Pérez. Además de trazar estrategias de comunicación para empresas, desarrollan soluciones tecnológicas como modelados en 3D e, incluso, gemelos digitales. "Los sacamos en 2020 cuando la pandemia, pensando que era el momento, pero fue pronto y los clientes no lo veían", explica sobre una de las herramientas clave de su "juguetelandia" particular. "Si alguien nos pregunta si podemos hacer algo, lo consulto primero con el equipo por si es posible, a veces nos inventamos la manera", añade.

El equipo que lideran Pérez y Franco es pequeño, con apenas cuatro trabajadores (Valeria, Lidia, Carole y David), además de ellos dos y los eventuales que contratan para los proyectos. En 2024 facturó más de 100.000 euros y las perspectivas en 2025 son de aumentar esta cifra.

Desde su posición de CEO, Sarah Pérez reivindica su filosofía de que un jefe tenga un conocimiento amplio de los puestos de la empresa. "Un buen jefe tiene que saber cómo se hace todo para poder decirle a alguien 'lo necesito en tres horas o en media'. Si no sabes cómo se hace, no hables, porque no sabes mandar", expone. Para ella, ejercer de máxima responsable supone una motivación extra, por la escasez de altos cargos ocupados por mujeres. "Era una CEO, mujer, rubia, en el mundo de la tecnología, mundo machista de por sí, y con los drones que es parecido al mundo militar... tengo el paquete completo, pero me parece divertido ver la cara que se le queda a más de uno", asegura entre risas. Además, reivindica la validez de las mujeres para las carreras de ciencia y tecnología y anima a fomentar su participación. "Al final, es el cerebro de cada persona", razona.