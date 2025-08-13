Ocio
Qué hacer hoy martes en el Campo de Gibraltar: 12 de agosto
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / ANDRÉS CARRASCO

Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque

San Roque inaugura su Feria Real con la coronación, el pregón de El Pelao y el arte de Pastora Soler

ANDRÉS CARRASCO

San Roque, 13 de agosto 2025 - 01:03

Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
1/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
2/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
3/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
4/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
5/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
6/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
7/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
8/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
9/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
10/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
11/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
12/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
13/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
14/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
15/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
16/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
17/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
18/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
19/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
20/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
21/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
22/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
23/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
24/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
25/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
26/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
27/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
28/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
29/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
30/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
31/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
32/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
33/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
34/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
35/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
36/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
37/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
38/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
39/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
40/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
41/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
42/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
43/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
44/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
45/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
46/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
47/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
48/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
49/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
50/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
51/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
52/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
53/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
54/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
55/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
56/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
57/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
58/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco
Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque
59/59 Las fotos del acto de coronación y el pregón de la Feria Real de San Roque / Andrés Carrasco

También te puede interesar

Lo último

stats