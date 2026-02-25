La Estación Madrevieja de San Roque cierra sus jornadas educativas con casi 350 visitas

La Estación Ambiental Madrevieja de San Roque ha cerrado esta semana el ciclo de visitas escolares correspondientes al curso 2025-2026 con la participación 350 estudiantes de sexto de Primaria de diez centros educativos del Campo de Gibraltar. La última jornada ha contado con la asistencia del alumnado de los colegios Sagrado Corazón y Reina de los Ángeles, procedentes de Puente Mayorga y Jimena, que pudieron conocer de primera mano la riqueza de flora y fauna de este humedal, uno de los espacios naturales más significativos de la comarca.

Las intensas lluvias de este año han favorecido la proliferación de especies, y según los responsables de la Estación, se han contabilizado cerca de 150 especies de aves, entre ellas la focha común, registrada por primera vez en este enclave. La iniciativa forma parte de las jornadas sobre humedales que organiza anualmente la Fundación Moeve con el objetivo de sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de conservar estos ecosistemas estratégicos, a menudo amenazados por la presión urbanística.

Por su parte, Estrella Blanco, responsable de Fundación Moeve, destacó la satisfacción por el desarrollo del programa. “Tenemos la suerte de contar con numerosos espacios naturales en el Campo de Gibraltar, y este es uno de ellos; debemos cuidarlo y protegerlo entre todos”, afirmó.

La Fundación Moeve impulsa la Estación Ambiental Madrevieja desde hace más de una década en terrenos cercanos a Guadarranque, rodeados de instalaciones industriales. Durante estos años, la biodiversidad ha experimentado un crecimiento notable, y se desarrollan proyectos específicos de conservación, como la cría de galápagos europeos para su reintroducción en zonas de Andalucía donde habían desaparecido.

El entorno natural de la estación de Madrevieja frente a la presión industrial.

Las jornadas de concienciación sobre humedales, que suelen coincidir con la celebración del Día Mundial de los Humedales a principios de febrero, se han visto condicionadas en esta edición por los episodios de temporales que afectaron a la comarca, lo que obligó a retrasar algunas visitas sin reducir la participación total, que este año ha alcanzado a 350 escolares.

Durante la visita, los tenientes de alcalde de Medio Ambiente y Educación del Ayuntamiento de San Roque, Juan Serván y Belén Jiménez, insistieron en la importancia de complementar la formación teórica con la experiencia directa en la naturaleza. Serván subrayó que la coexistencia de actividad industrial y espacios naturales de gran riqueza, como el humedal de Madrevieja, demuestra que es posible compatibilizar desarrollo económico y conservación ambiental.

Recientemente se firmó un convenio entre la Fundación Moeve y el Ayuntamiento de San Roque para potenciar el uso público del espacio. El objetivo es iniciar a finales de este año o principios del próximo un programa de visitas guiadas abierto a toda la población, no solo a estudiantes, ampliando así la labor educativa y de concienciación medioambiental.