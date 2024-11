"Pienso en la extinción de los neandertales en Gibraltar con mucha tristeza"

San Roque/La vitoriana Eva García Sáenz de Urturi (1972), premio Planeta 2020 con Aquitania, visitará por primera vez San Roque este jueves, 21 de noviembre, en la segunda sesión programada del Aula de Literatura que organiza la delegación de Cultura del ayuntamiento sanroqueño. Recorre la geografía española con La vieja familia, primera entrega de su triología La saga de los longevos, una reedición de la obra con la que consiguió darse a conocer a un público de masas, hace ahora doce años. Desde entonces acumula varios éxitos.

Pregunta.No parece casualidad que le antecediera en el Aula de Literatura Juan Luis Arsuaga. Ambos parten de escenarios idénticos, las cuevas prehistóricas.

Respuesta.Es cierto que una parte de La saga de los longevos está ambientada en las cuevas de Monte Castillo, en Cantabria, y parte de una época histórica que es la prehistoria. Eso es lo que tiene en común con los libros de Arsuaga.

P.Él nos dijo que las piedras nos enseñan más que los libros de Historia. ¿Opina igual?

R.En parte. Yo creo que todo lo que nos ha llegado desde el pasado, sobre todo de la Prehistoria, son objetos fosilizados. Es decir, de materiales que han podido soportar el paso de los milenios. Y esos objetos en algunos casos sí que nos representan, pero corremos el peligro de pensar que si no nos han llegado es que no existieron, y eso es mucho simplificar. Es un punto de vista demasiado egocéntrico desde el punto de vista de la persona moderna.

P.¿Será su primera visita a San Roque?

R.Sí. La verdad es que en los quince años que llevo publicando casi siempre me envíaban a Sevilla, porque esto lo decide la editorial. Ahora que vivo en Madrid toda la gira está siendo mucho más sencilla porque parto desde el centro y no tengo que desplazarme tanto. Quería visitar un poco otras provincias de Andalucía que no fuesen siempre Sevilla. Tengo muchísimas ganas de conocer San Roque.

P.En su novela se refieren las cuevas de Gorham, en Gibraltar, donde se extinguieron los neandertales.

R.Por desgracia ahí fue, en esas cuevas, precisamente la última presencia de los neandertales en el Península Ibérica. De hecho, se cita en la primera versión de La vieja familia, en la de 2012, como uno de los personajes sí que estuvo presente ahí, conviviendo con los neandertales. Tuvo que ser muy solitario ver cómo se reducía un grupo de semejantes hasta quedar el último. Siempre lo pienso con mucha tristeza.

P.¿Puede repetirse y nos extinguiremos solos?

R.Es un punto de vista muy cortoplacista. Somos una especie -los Homo Sapiens Sapiens- , los seres humanos modernos, que llevamos 120.000 años en el planeta. Es muy poco espacio de tiempo si nos comparamos con los neandertales, que estuvieron 400.000 años. Somos una especie muy nueva.

"Vivir más años enquista los defectos de la condición humana" — Eva García Sáenz - Escritora

P.¿La primera entrega de su trilogía invita más a pensar en la vida que en la muerte?

R.Rotundamente sí. Es una novela que trata de la eterna juventud, no de la inmortalidad. Es decir, ¿qué pasaría si todos y cada uno de nosotros pudiéramos acceder a tener un gen longevo y a partir de los 25 años, que es cuando todos empezamos a envejecer, no sucedería? Es decir, que nuestras células se mantuviesen siempre jóvenes. Y sí, es una novela que trata de cómo sería nuestra vida como individuos y como sociedad si eso se generalizase y si eso llegase a ocurrir en el futuro.

Eva García Sáenz de Urturi con el primer volumen de 'La saga de los longevos'.

P.¿Vivir como longevo aseguraría dejar atrás los defectos de la condición humana?

R.No, de hecho lo que hace es que los enquista. Eso se ve más cuando llegamos ahora a los ochenta y pico años. Es decir, las últimas décadas de vida la personalidad de la gente, pese a que hoy día los científicos nos hablan de neuroplasticidad cerebral o neuronal, pero es cierto que lo que es la personalidad, los rasgos, la estructura de personalidad en sí, cuantas más décadas vamos pasando, más las vamos apuntalando. Sí, es más difícil, obviamente.

P.¿La historia de la humanidad dejaría de ser cíclica si vivimos mucho?

R.Es bastante cíclica, siempre con un filtro, con una pátina de los nuevos valores morales que lleva cada época consigo. Las nuevas generaciones nos traen un punto de vista fresco y nuevo, y entonces los tiranos, las historias de guerra, las pandemias, son cíclicas y se repiten, pero siempre con un tono diferente que tiene que ver con en qué siglo suceden. No es lo mismo cómo actuaron las autoridades en las distintas epidemias o pestes a cómo han actuado en la última pandemia de 2020 y en la siguiente o en la que acontezca en 2400. Será muy, muy diferente porque tendrá que ver con la tecnología de ese momento y con los valores morales y con los valores también políticos que haya en ese momento.

P.¿Se impone el amor como lo mejor de los humanos?

R.Eso sería un poco simplista. No me gusta escribir novelas maniqueas de buenos y malos, sino sobre todo de personas que sobreviven y toman decisiones buenas o malas. Cada uno de los personajes longevos tiene un punto de vista acerca de los conflictos, acerca de los traumas, acerca de los duelos, acerca del presente y acerca también de las relaciones sentimentales o familiares. Y cada uno de ellos lo ilustra de distinta manera.

P.'La vieja familia' es una reedición de su primer éxito. ¿Comparte que volver al pasado es arriesgarse a perder memoria de lo disfrutado o le está pasando todo lo contrario?

R.Para mí está siendo un poco, digamos, que una cesión de escuchar a esos lectores que llevan doce años pidiendo, primero, que se terminase la trilogía y, en segundo lugar, esos lectores de mis otras sagas, como pueden ser las de Kraken o de novelas históricas, como pueda ser Aquitania, la que fue Primer Planeta 2020, y que querían tenerlo todo de la autora y en papel. Entonces, por eso se han reeditado. Como autora es importante escuchar a tus propios lectores y qué es lo que quieren leer de ti.

P.¿En su fórmula pesa más el rigor de los datos que la ficción?

R.Cuando son novelas que requieren tanta documentación, sí que me llevó tres años porque quería ser rigurosa. Parto de ser una personad con una carrera universitaria de ciencias puras como es la óptica, y soy personal sanitario. Nuestro trabajo tiene que tender al error cero. Con esa manera de trabajar me he planteado siempre mis novelas, pero siempre teniendo presente que estábamos hablando de narrativa. Tiene que haber también una evasión y una diversión del lector y de la lectora.

P.¿Se cerrará el círculo con los dos títulos más previstos de la trilogía en 2025?

R.Sí, sí. Va a ser una trilogía y El camino del padre será la última novela de los longevos.