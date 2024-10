"Si desaparece la Verja de Gibraltar sería fantástico, permitiría la conexión humana"

San Roque/Juan Luis Arsuaga (Madrid, 1954) es un gran conversador. También es paleoantropólogo y codirector de los yacimientos de Atapuerca, conocidos mundialmente porque en esas tierras de Burgos se descubrieron en 1992 restos humanos que definieron una nueva especie conocida como Homo antecessor, datada con más de 900.000 años de antigüedad. Arsuaga, recientemente invitado al Aula de Literatura del Ayuntamiento de San Roque, confesó que le quedaba ir con tiempo al desierto australiano a vivir como un aborigen, un sueño todavía incumplido.

Premio Príncipe de Asturias 1997 como parte del equipo científico de Atapuerca, acaba de publicar con el escritor Juan José Millás La conciencia contada por un sapiens a un neandertal, la tercera entrega de una serie de libros que abordan, con gran sentido didáctico y pedagógico, la vida, la muerte y la conciencia contadas "por un sapiens a un neandertal".

Pregunta.¿El tiempo va en contra nuestra?

Respuesta.No sé si va en contra nuestra. ¿Has visto en los relojes antiguos? Había la costumbre de poner una frase en latín, junto a las agujas, que decía "todas hieren, la última mata". Es decir, el tiempo va corriendo hacia nuestra aniquilación. Ya veo que esto depende de otras formas, pero es verdad que, claro, bien mirado...

P.¿Pero usted le ve la fecha de caducidad a todo esto?

R.Sí, la fecha de caducidad a la especie humana lo contamos en el libro anterior, en la muerte, que es un libro muy científico, con mucho contenido científico. La fecha no de caducidad, la de garantía, se pierde. No hay derecho a reclamación, a devolución, en torno a los 70 años.

P.Estamos determinados, como plantean en su libro.

R.Yo ahora llevo la fecha de garantía, más o menos. Todo es fenomenal y un día, de pronto, te dicen que algo falla. Además se produce una cosa, que científicamente es muy elocuente, y es lo que Millás llama "el viajazo". Yo no conocía la expresión esa de "ha pegado un bajón" en la que todo empieza a fallar a la vez, como los coches. Es que no tenía una avería y ahora tiene siete, exacto.

P.Si no sabemos qué va a ocurrir es por falta de información, dicen.

R.Me gusta contar el caso de los terremotos. Antes, un terremoto era una sorpresa absoluta. Ahora decimos que se vienen encima. Ya sabemos que hay una falla ahí, la de Lisboa. No podemos decir exactamente cuándo se van a producir, pero entendemos por qué se producen. Sabemos el tiempo, más o menos, que lleva que se cargue de energía pero no podemos decir exactamente el día que se va a producir. ¿Quiere decir que hay algo mágico ahí? No. ¿O que la falla tiene voluntad? No. Quiere decir que nos falta información.

P.¿Cómo ser racional en una sociedad hiperinformada?

R.No hay por qué ser racional. Esto para empezar. La mayor parte de las cosas que hacemos no tienen explicación racional. Es más, yo digo que siempre tengo un argumento invencible para hacer cosas que no tienen justificación o que no se gana nada con ellas, es decir que te hace ilusión. O sea, la mayor parte de las cosas que hacemos son irracionales, y a Dios gracias. Comemos lo que no debemos, por ejemplo.

P.En nuestra comarca existen muchas muestras de arte rupestre, y la cueva de Gorham, en Gibraltar, es Patrimonio de la Humanidad.

R.Nosotros colaboramos mucho con ellos, con el profesor Finlayson. El patrimonio histórico que tenemos, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, va desde los fenicios, que no está mal. A mí los fenicios me parecen fascinantes. Y prehistórico, pues imagínate. Poco a poco vamos invirtiendo, vamos teniendo más sensibilidad hacia el patrimonio.

P.Los hallazgos en Gorham muestran que el Neandertal no desapareció por un cambio climático.

R.Lo que dice Finlaynson, el director del museo de Gibraltar, es que sí, que se extinguieron solos. Es un hecho interesante y difícil de resolver porque hacía mucho frío y los neandertales estaban fatal, de capa caída. Ellos y todos los demás: los neandertales, los ciegos, los hipopótamos... Hablamos de una glaciación que realmente fue el apocalipsis, ¿no? Entonces estaban todos aquí con el agua al cuello. ¿Se habrían recuperado? Sí, pienso que sí. Cuando cambió el clima, volvió otra vez a ocupar el continente. Yo creo que la presencia del Homo sapiens fue la puntilla.

Juan Luis Arsuaga durante la entrevista. / Claudio Palma

P.¿Las piedras dicen mucho más que los libros de historia?

R.Y tanto, porque la historia es tan reciente. Mis compañeros paleontólogos me dicen que yo hago periodismo. Sí, claro, que yo hago la actualidad de la evolución humana, pero todo es piedra, todas las calizas, todas las montañas, todo lo que vemos de piedra ha surgido del mar y todo tiene fósiles. La piedra cuenta la mayor parte de la historia de la vida. Y la historia que estudiamos a partir de vestigios, ruinas, herramientas, fósiles y demás es muy reciente.

P.¿Usted, que investiga también a partir del ADN, qué opinión tiene sobre los hallazgos anunciados sobre Cristóbal Colón en un programa de televisión?

R.No estoy muy impresionado. Se han puesto mucho en discusión, tal como se han presentado. El ADN para unos fósiles de esta antigüedad no tiene ningún problema. Aquí el problema son los huesos; de dónde vienen o cómo saber que son los de Colón. No creo que haya resolución para decir que esos huesos sean de un judío. Al menos yo, cuando hago un descubrimiento lo mando a una revista científica, no hago primero un programa de televisión.

P.En el Estrecho se hablan hasta cuatro idiomas. ¿El lenguaje se ha convertido en un obstáculo?

R.Está muy bien contado lo de Babel, ¿no? El idioma proporciona identidad y para eso están las escuelas, para crear una barrera lingüística, una frontera lingüística. Yo añoro aquellos tiempos que no volverán en los que no había fronteras. Y son unos tiempos no muy lejanos. En el siglo XVIII te ponías a andar y te ibas a San Petersburgo. Nadie te paraba y cuando se empezó a hacer era para cobrarte el peaje. El pasaporte es un documento muy reciente y ahora la Unión Europea quiere suprimirlo.

P.Es posible que desaparezca la verja con Gibraltar.

R.Sería fantástico. Permitiría la conexión humana. Si no tenemos frontera con Portugal por qué vamos a tenerla con Gibraltar. Antes de quitar la frontera con Portugal la gente se preguntaba qué pasaría. Nada, no pasa nada. De hecho, cruzas un puente y no sabes si has pasado o no una frontera. En Portugal no hay frontera y los portugueses siguen siendo portugueses.

P.¿La mente humana está preparada para la Inteligencia Artificial?

R.En los inicios de la informática, yo programaba. Ahora los ordenadores van más rápido pero hacen lo mismo que hacemos nosotros, porque un programa es una secuencia de instrucciones lógicas. Es como una receta de cocina. De cosas como el ChatGPT, que están pre-entrenadas, controlamos las instrucciones para el entrenamiento, no sabe entrenarse a sí mismo. Esa es nuestra suerte de momento.

P.¿El problema no estará en que no sepamos distinguir lo que hace IA y lo que no hace?

R.No, nunca. No lo sabremos. Lo que nos puede interesar es que tenga intereses. O sea, que tenga conciencia me da lo mismo. Me preocuparía que tuviera sus propios intereses.