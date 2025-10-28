Eca vuelve a casa: liberan en San Roque a una tortuga boba recuperada tras meses de cuidados

La playa de Cala Sardina, en el municipio de San Roque, ha sido testigo este martes 28 de octubre de la liberación de Eca, una tortuga boba (caretta caretta) que, tras varios meses de recuperación en el Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (Cegma) de Algeciras, ha vuelto a su hogar natural, el mar.

El ejemplar fue encontrado el pasado mes de julio por una embarcación recreativa en aguas de El Rincón de la Victoria (Málaga), flotando sin fuerzas y con un peso de apenas 1,16 kilos. Gracias al trabajo del equipo del Cegma, Eca ha logrado recuperar su fortaleza y alcanzar las condiciones necesarias para ser devuelta al medio natural.

Javier Ros, cogiendo la tortuga. / E.S.

El acto contó con la presencia del subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y del delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, quienes destacaron el papel fundamental de los centros de recuperación en la protección de la fauna marina andaluza. Ros señaló que "la Junta de Andalucía mantiene una apuesta firme por la recuperación y protección de la fauna y del litoral de la provincia de Cádiz y de toda Andalucía". Por su parte, Curtido puso en valor "el compromiso con la biodiversidad y la labor que se realiza en los Cegma para que las tortugas marinas puedan volver en perfecto estado a su hábitat natural".

Los representantes de la Junta, acompañados por el concejal de San Roque Juan Serván, aprovecharon la ocasión para insistir en la importancia de la concienciación ciudadana y la colaboración en la conservación de esta especie. "Ante el hallazgo de una tortuga varada o en mal estado, es esencial llamar al servicio de emergencias 112 para activar el protocolo de rescate y poder actuar de forma inmediata", recordaron.