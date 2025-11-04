Dolmen Editorial y Alejandro Pacheco sellan la paz y anuncian colaboración en memoria de Carlos Pacheco

Carlos Pacheco con compañeros de la editorial Dolmen, en el salón del cómic de Barcelona, 2014.

Después de varios meses de tensión pública, Dolmen Editorial y Alejandro Pacheco, hijo del recordado dibujante sanroqueño Carlos Pacheco, han dejado atrás sus diferencias. En un comunicado emitido por la editorial, ambas partes anuncian que han alcanzado un entendimiento y que las relaciones son "mejores que nunca".

"Hablando se entiende la gente y es lo que hemos hecho", señala el texto difundido por Dolmen en el que se explica que las conversaciones mantenidas han permitido "limar cualquier tipo de aspereza, dejando egos y posibles culpabilidades de lado, en pos del entendimiento y la concordia".

La noticia supone el cierre de un conflicto que salió a la luz el pasado verano, cuando Alejandro Pacheco denunció públicamente retrasos en los pagos y supuestos impagos de royalties relacionados con la obra Carlos Pacheco, los años de Forum, publicada en 2024. Entonces, el hijo del artista calificó la situación de "tomadura de pelo" y aseguró que los pagos eran insuficientes, al tiempo que acusaba a la editorial de justificar las demoras alegando pérdidas económicas.

Ahora, la situación parece haber dado un giro completo. Según el comunicado, "todo está olvidado y cerrado", y Dolmen Editorial se muestra dispuesta a colaborar con Alejandro Pacheco en "cualquier actividad o empresa relacionada con la memoria de Carlos Pacheco, al que tanto le debemos y quien fue mucho más que un amigo para Dolmen".

Ambas partes han manifestado su voluntad de trabajar juntas en la preservación del legado del dibujante, considerado uno de los mayores creadores que ha tenido la historieta española y figura clave en la expansión internacional del cómic nacional.

El comunicado también adelanta que podrían surgir "nuevos proyectos relacionados con el recuerdo y la memoria de Carlos Pacheco", aunque no se han dado detalles por el momento.

Dolmen concluye el mensaje con un tono emotivo: "Hoy es un día muy importante para nosotros, porque hay alguien ahí arriba que seguro que estará especialmente contento por estas palabras. Va por ti, amigo".