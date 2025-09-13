Un hombre de 79 años pierde su vivienda por un incendio en San Enrique de Guadiaro

Un hombre de 79 años ha perdido su vivienda tras quedar el interior de la misma inhabitable por un incendio ocurrido en la tarde de este sábado en la calle Las Flores de San Enrique, en el término municipal de San Roque. El Ayuntamiento sanroqueño ha comunicado que desde la Policía Local y Asuntos Sociales se va a hospedar al vecino afectado hasta este próximo lunes, cuando se le prestará atención social.

Dos dotaciones del Consorcio de Bomberos han apagado en la tarde de este sábado un incendio ocurrido en la calle Las Flores de San Enrique de Guadiaro, debido a un fuego en el interior de una vivienda. Aunque tan sólo hay que lamentar daños materiales, como el inmueble ha quedado inhabitable desde el Ayuntamiento de San Roque se va a facilitar ayuda al vecino afectado, un hombre mayor (nacido en 1946) y sin familiares en la zona.

Además de los Bomberos, al lugar se desplazaron dos dotaciones de Policía Local y otras dos de Guardia Civil. El teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, David Ramos, ha estado informado en todo momento de los hechos, y en el lugar se personaron varios ediles, entre ellos la delegada de Asuntos Sociales y responsable del Valle del Guadiaro, la concejal Eva Gil.

Según detalla el Consorcio de Bomberos, el fuego se originó en una habitación donde se encontraban las baterías de las placas solares. Los efectivos de los parques de San Roque y Los Barrios contaron con dos vehículos, autobomba urbana ligera (P-38) y autobomba rural pesada (R-30), y cuatro personas.

La Policía Local y los Servicios Sociales municipales se han coordinado para buscar un alojamiento provisional para el afectado. En todo caso, a partir del lunes se le prestará atención social y se buscarán soluciones a su caso.