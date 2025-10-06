El Ayuntamiento de San Roque superará por vez primera los 100 millones de presupuesto en 2026

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Roque (PSOE) prepara un proyecto de presupuesto para 2026 expansivo que, por primera vez en la historia, superará los 100 millones de euros. También trabaja en la creación de un área comercial de 10 hectáreas de extensión junto a la A-7 y en mantener una baja fiscalidad para los ciudadanos, en contraste con los impuestos altos con que grava a las industrias.

Estos fueron algunos de los anuncios realizados este lunes por el alcalde sanroqueño, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, durante la entrevista que anualmente le realizan en estas fechas tres profesionales del periodismo, en la que también arremetió contra los planes de Red Eléctrica de España (REE) de construir una nueva subestación en Puente Mayorga, y en la que negó toda relación personal con Víctor de Aldama, adjudicatario del edificio Rafael Alberti y la casa natal de Juan Luis Galiardo, para convertirlos en pequeños hoteles.

En un triángiulo rojo, la finca Los Puertos, en San Roque, entre la A-7 y la A-383. / E.S.

A lo largo de hora y media de entrevista con Ana Torregrosa (Canal Sur), Cándido Romaguera (Cadena Ser) y Javier Chaparro (Europa Sur), celebrada en el museo dedicado al dibujante de comics Carlos Pacheco, Ruiz Boix puso énfasis en los planes que el Consistorio de San Roque desarrolla y ha desarrollado en materia turística -con la creación de 2.000 plazas hoteleras, por ejemplo- y comercial, con la habilitación de 10 hectáreas de suelo en la finca Los Puertos, en una zona clave y bien comunicada donde confluyen la A-7 y la A-383, que espera dé servicio a los ciudadanos de su municipio y alrededores.

Cuota industrial y el "error" de REE

La aprobación de los presupuestos municipales, previsiblemente, en el Pleno del 6 de noviembre, sera decisiva para apuntalar esas políticas, apuntó el regidor, quien desveló que las cuentas del año que viene se elevarán por encima de los 100 millones de euros, en contraste con los 93,4 millones acordados para el ejercicio de 2025. Con casi 35.000 habitantes, el presupuesto de San Roque contrasta con el de La Línea (66.000 habitantes y 64 millones de euros presupuestados) o Algeciras, que con 125.000 habitantes aprobó para 2025 unas cuentas anuales de casi 130 millones.

"Beatriz Corredor no comprendió nunca esta comarca"

Ruiz Boix, que anunció su intención de presentarse en 2027 a la reelección como alcalde, destacó que San Roque dedica ya a actividades industriales 200 hectáreas y advirtió que las 35 que quedan libres para esos usos son las últimas que su Ayuntamiento aprobará, en línea con su tesis de que San Roque ha cubierto sobradamente su cuota industrial.

En esa línea, desveló que su gobierno municipal ha bloqueado la construcción de la subestación eléctrica diseñada por REE en Puente Mayorga -con acciones ante el Tribunal Supremo y el Constitucional, según detalló- y afeó a Juan Franco, alcalde de La Línea por La Línea 100x100, que se haya desentendido de la necesidad de ceder parte de los suelos de su municipio para acoger esa instalación, de la que se beneficiarán los linenses. "Está más centrado en molestar a los vecinos", indicó Ruiz Boix, al tiempo que puso en cuestión la viabilidad del proyecto 100x100 Unidos a escala provincial y la cohesión de sus integrantes.

Respecto a la posición de la presidenta de REE, la ex ministra socialista Beatriz Corredor, afirmó que esta "no comprendió nunca esta comarca", en referencia al Campo de Gibraltar, y consideró un error que la compañía haga oídos sordos a las demandas de los vecinos de la barriada sanroqueña.

En materia social, Ruiz Boix subrayó que bajo sus mandatos se han construido tres residencias de ancianos que el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía "se niega a concertar", además de un centro de Formación Profesional, La Pólvora, que tampoco encuentra acomodo en los planes de la Administración andaluza, según sostuvo.

Aldama y Ábalos

Sobre la adjudicación en 2020 a Víctor de Aldama del edificio Rafael Alberti y de la casa natal del actor Juan Luis Galiardo, el alcalde de San Roque sostuvo que se hizo mediante un proceso de licitación público y negó tener relación personal con el empresario (conocido por su implicación en los casos de corrupción como el Ábalos o la trama de los hidrocarburos) o que este le hubiese sido presentado por el ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, investigado por corrupción.

A ese respecto, aseguró que a San Roque llegan muchos empresarios interesados en hacer negocios y que se relacionan con el Ayuntamiento, entre los que citó a José María Aznar Botella (hijo José María Aznar, ex presidente del Gobierno, y de Ana Botella, exalcaldesa de Madrid) como responsable en España del fondo norteamericano Cerberus.

El Ayuntamiento sanroqueño, aseveró, ha iniciado el proceso para revertir la adjudicación de los dos inmuebles ante la parálisis que padece la rehabilitación de ambos, situados en pleno centro histórico de San Roque.