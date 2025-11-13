El Ayuntamiento de San Roque impulsa medidas urgentes para controlar la plaga de cerdos asilvestrados en zonas urbanas.

El Ayuntamiento de San Roque ha dado un paso decisivo en la lucha contra la creciente presencia de cerdos asilvestrados, o jabalíes, en núcleos urbanos del municipio. Los tenientes de alcalde de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Serván y María del Mar Collado, han mantenido un encuentro de trabajo con representantes de las sociedades de caza locales para coordinar estrategias que permitan controlar esta problemática que afecta especialmente a la zona norte del término municipal.

La reunión ha servido para analizar las diferentes alternativas contempladas en el decreto de la Junta de Andalucía sobre "emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y cerdos asilvestrados en la Comunidad Autónoma de Andalucía". Entre las medidas prioritarias destaca la instalación de capturaderos en los diversos cotos de caza del municipio, una herramienta que permitiría reducir significativamente la población de estos animales y, por consiguiente, minimizar su desplazamiento hacia las zonas habitadas.

Las barriadas de Torreguadiaro, San Enrique y Sotogrande concentran el mayor número de incidencias relacionadas con la aparición de cerdos asilvestrados. Los vecinos de estas localidades vienen denunciando en los últimos meses los destrozos materiales provocados por estos animales en jardines, espacios públicos y propiedades privadas, además de la alarma social generada por su presencia en calles y áreas recreativas.

La situación requiere de una actuación coordinada entre las diferentes administraciones competentes. Por ello, al finalizar el encuentro, los responsables municipales acordaron solicitar formalmente una reunión con la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El objetivo es establecer un plan de acción conjunto que permita implementar soluciones efectivas a corto y medio plazo para erradicar esta plaga que amenaza tanto el bienestar de los ciudadanos como la convivencia en las zonas afectadas.

El Consistorio sanroqueño se mantiene en estrecho contacto con las sociedades de caza y trabaja activamente para garantizar la seguridad y tranquilidad de los vecinos, reiterando su compromiso con la búsqueda de soluciones definitivas que pongan freno a este problema medioambiental y sanitario.