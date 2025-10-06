Los residentes denuncian la presencia constante de manadas con crías que embisten a perros y persiguen a personas. Reclaman al Ayuntamiento de San Roque una solución urgente antes de que ocurra una desgracia

Los vecinos de la playa de Torreguadiaro, en el término municipal de San Roque, aseguran que, desde hace semanas, los jabalíes bajan del monte cada día en busca de comida y agua, irrumpiendo en jardines, calles y zonas cercanas al paseo marítimo. “Ahora mismo y cada noche. El gravísimo problema que tenemos con los jabalíes aquí en la playa de Torreguadiaro”, alerta un residente en redes sociales, junto a varios vídeos que muestran a los animales merodeando entre los vehículos aparcados.

“Van con crías y embisten a los perros. Ojo que el tamaño poca broma”, añade el mismo vecino, que pide que los ejemplares sean capturados y devueltos a su hábitat natural. Reconoce que “la sequía y la construcción los han desplazado”, pero advierte de que “el peligro se acentúa cada día”.

La preocupación se ha extendido entre los residentes, que aseguran haber advertido ya al Ayuntamiento de San Roque sin obtener una respuesta eficaz. “El Ayuntamiento le echa el muerto al dueño de la parcela donde los vemos, pero entran por un hueco que hay debajo de la autovía”, denuncia otro vecino. “Que se dejen de cuentos y solucionen el problema antes de que ataquen a alguien, que ya han perseguido a un hombre que intentó echarlos”.

En los comentarios a la publicación, algunos recuerdan que el jabalí carece de depredadores naturales y que su reproducción es explosiva. “Paren cada tres meses y pueden tener hasta ocho crías o más. Los verracos pueden ser muy violentos, sobre todo en celo. Y a los doce meses ya están en edad fértil. Va a ser de locos en breve”, advierte otro usuario.