El Ayuntamiento de San Roque habilita dos autobuses nocturnos para la Feria Real

El Ayuntamiento de San Roque ha anunciado que la Feria Real 2025 volverá a contar con un servicio especial de autobuses conformado por dos líneas circulares nocturnas que enlazarán todas las barriadas sanroqueñas con la Alameda Alfonso XI. El trayecto tendrá un precio de 99 céntimos, "con el objetivo principal de favorecer el disfrute de estos días de diversión sin correr riesgos al volante", ha apuntado el Consistorio.

La Delegación de Transportes, que dirige el teniente de alcalde David Ramos, en colaboración de la Delegación de Fiestas, han acordado con la empresa adjudicataria del transporte urbano en San Roque, la UTE conformada por Autocares Lara y Horizonte Sur, la puesta en marcha de un servicio especial concretamente entre el miércoles 13 y el domingo 17 de agosto.

De esta manera, la Línea Azul enlazará la Alameda Alfonso XI con Taraguilla, Estación, Miraflores, Guadarranque, Puente Mayorga, Campamento y Pozo del Rey; mientras que la Línea Roja unirá San Roque Ciudad con Torreguadiaro, San Enrique, Guadiaro, Pueblo Nuevo y Alcaidesa. La frecuencia de paso de estos autobuses será de, aproximadamente, cada dos horas, con un precio de 99 céntimos el viaje, que supone 90 céntimos más IVA.

Las líneas circulares de autobuses nocturnos para la feria real. / ES

Estaciones y horario

En el caso de la Línea Azul, las salidas de Taraguilla están previstas a las 21:30 y a las 23:30 pasando por Pozo del Rey a las 22:15 y a las 23:45. En lo referente a San Roque Ciudad, la salida del autobús será a las 5:00 y 6:00.

Respecto a la Línea Roja, las salidas de Torreguadiaro se han programado para las 22:00 y 23:00, mientras que en San Roque Ciudad lo harán a las 5:00 y 6:00.

"El objetivo de estos servicios especiales es facilitar la asistencia de la población de las barriadas a la Feria Real, tanto para quienes no dispongan de transporte propio como para los que quieran disfrutar de la fiesta sin correr riesgos al volante", han indicado desde el Ayuntamiento.