El Ayuntamiento de San Roque destina 480.000 euros del Fondo de Contingencia para reparar daños de los temporales

El Ayuntamiento de San Roque ha aprobado destinar 480.000 euros del Fondo de Contingencia a la reparación de daños causados por los recientes temporales de las borrascas Leonardo y Marta. El Consistorio ha tomado la medida este jueves en el Pleno celebrado en el Palacio de los Gobernadores, correspondiente al mes de febrero y que tuvo que ser suspendido la semana pasada debido a las inclemencias meteorológicas.

El Pleno, presidido por la primera teniente de alcalde y alcaldesa accidental, María del Mar Collado, ha contado con la edil no adscrita, Montserrat Gavilán, sentada por primera vez en la bancada del gobierno municipal.

La cuestión principal ha sido la propuesta de tramitación para usar el Fondo de Contingencia para subsanar daños provocados por los recientes temporales. La inclusión de la propuesta en el Orden del Día se aprobó por unanimidad, al igual que la aprobación de la moción. La partida asignada en el presupuesto del Ayuntamiento de San Roque 2026 a Fondo de Contingencia asciende a un total de 484.501,87. De esta cantidad, se propone aprobar unos suplementos de crédito por un total de 480.000 euros para partidas ya existentes en el presupuesto vigente. Por lo tanto, se destinarán 100.00 euros a la reposición de infraestructuras y bienes destinados a uso general; otros 100.000 euros mantenimiento de material; 40.000 euros a mantenimiento de luminarias; 80.000 euros a la reposición de árboles y parques; 80.000 euros a reparación, mantenimiento y conservación de colegios públicos; y finalmente otros 80.000 euros a mejoras generales en infraestructuras deportivas.

Además, se presentó una propuesta de Alcaldía para solicitar al Gobierno de España la declaración del municipio de San Roque como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, debido a los daños provocados por los temporales sufridos en los meses de enero y febrero. La moción en sí fue aprobada también por unanimidad.

El Pleno también dio el visto bueno a la moción conjunta de los Ayuntamientos de San Roque, Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo, Casares y Castellar de la Frontera para la adopción de medidas de prevención, coordinación y ayudas tras el episodio de lluvias del cuatro de enero. En la moción se insta a la Junta de Andalucía a que adopte de manera urgente actuaciones preventivas, como la limpieza, retirada de sedimentos, mantenimiento y encauzamiento de los ríos y cauces que afectan directamente a los municipios firmantes, en especial, los ríos Guadiaro, Genal, Hozgarganta, y Guadarranque; así como la apertura, ampliación y adecuación de la bocana del río Guadiaro, que actualmente presenta una apertura claramente insuficiente, lo que impide una correcta evacuación del caudal hacia el mar y aumenta el riesgo de inundaciones en la cuenca.

También se exigen medidas de coordinación y gestión de emergencias, como el acceso a los actuales y nuevos medidores de caudal de estos ríos. La moción piden a la Diputación, la Junta y el Gobierno de la Nación ayudas económicas urgentes a Ayuntamientos, ciudadanos y empresas para paliar los daños; a la vez que se pide una reunión con los responsables políticos de Junta y Gobierno.