El Ayuntamiento de San Roque abre un verano más la desembocadura del río Guadiaro

El Ayuntamiento de San Roque intervenido este viernes en la bocana del río Guadiaro, que llevaba una semana taponada, después de que ni el Gobierno central ni la Junta de Andalucía hayan actuado para evitar la muerte de peces.

Una máquina retroexcavadora ha procedido a retirar la arena que se había depositado en la desembocadura mientras que otra máquina esparcía por la zona la arena retirada. El Ayuntamiento ha recordado que se trata de una cuestión recurrente cada verano, "ya que ninguna administración, ni Gobierno central ni Junta de Andalucía, quieren hacerse cargo de la competencia en este problema".

la abogacía del Estado, a instancias del Ayuntamiento, emitió un informe en el que señalaba que la competencia era de la Junta de Andalucía. "Desde ese momento no se ha rebatido dicho informe", indica el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, después de que el delegado territorial de Medio Ambiente, Daniel Sánchez, respondiera que El Consistorio recuerda que en 2017,, a instancias del Ayuntamiento, emitió un informe en el que señalaba que la competencia era de la. "Desde ese momento no se ha rebatido dicho informe", indica el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, después de que el delegado territorial de Medio Ambiente, Daniel Sánchez, respondiera que solo se pueden hacer actuaciones de interés general y que estas son responsabilidad de la Demarcación de Costas . "Son unas declaraciones reiteradas de años anteriores; lo único que le pido es que estudie y trabaje un poco, que lea los informes que existen", indica el regidor.

Ruiz Boix señala que ese informe es de fecha de 2 de octubre de 2017: "Entonces quien dirigía el Gobierno de España y era responsable de la emisión de informes de la abogacía del Estado, era el PP”.

“Ese informe que fue trasladado al Ayuntamiento de San Roque cuando existía el debate sobre quien era el competente sobre el habitual taponamiento del río Guadiaro, entre la Junta o el Gobierno de España. Finalmente la abogacía dijo que la competencia recae sobre la Junta de Andalucía, que es quien tiene trasladadas las competencias de materia medioambiental sobre las marismas, lagunas, ecosistemas acuáticos... y sobre los espacios naturales protegidos, como es el caso del estuario del río Guadiaro, que es una Red Natura 2000", indica el primer edil.

Por tanto, a juicio del alcalde “no obedece ahora mismo un debate mediático, si no solamente podría ser que los técnicos de la Junta den un informe que contraste al informe de la abogacía. Aquí lo que hay es dejación total”.

También acusa Ruiz Boix a la Junta de dejación en la laguna de Torreguadiaro, “que es otro espacio natural, otra competencia de la Junta, que desde el 2 de agosto del año pasado está destruida por un incendio”.

“Un año después no han hecho nada al respecto, ni han redactado el proyecto, creo que no han visitado el lugar y siguen teniendo abandonada esa zona, al igual que el río Guadiaro, en los que son ya diez años que el Ayuntamiento ha tenido que actuar para que no se tapone el río”, indicó.