San Enrique de Guadiaro: 14 años sin pistas deportivas

Corría el verano de 2010 cuando un quinceañero de San Enrique (San Roque), Cristóbal Cuevas, junto con sus amigos Marcos Mancilla y Sergio Sánchez, se disponía a ver la final de la NBA que disputaban Los Angeles Lakers y los Boston Celtics. Los chicos amaban -y aman- este deporte y cada mañana de verano despertaban con la esperanza de poder jugar al baloncesto en su pueblo. Sin embargo, más de una década después, los jóvenes sanenriqueños siguen sin tener un lugar donde practicar deporte.

San Enrique de Guadiaro lleva catorce años esperando tener un recinto con instalaciones deportivas públicas. En 2008, se prometió a la población la creación de un polideportivo municipal de dos plantas y semisótano con un presupuesto inicial de casi 2 millones de euros. La edificación iba a llevarse a cabo en una parcela de 3.457 metros cuadrados, contigua al actual centro médico Doctor Rafael Jurado Calvo. Pero jamás vio la luz.

Cristóbal Cuevas, hoy ya un hombre, recuerda desilusionado la instalación de un gran cartel rojo con el escudo de San Roque donde se prometía la construcción anteriormente citada. El cartel, visible hasta 2021, fue el signo de la esperanza de la juventud de San Enrique pero, a medida que pasaban los años, el cartel rojizo del Ayuntamiento se deterioraba, al igual que la ilusión de toda una generación de jóvenes.

"Muchos teníamos esperanza, aunque mis padres me advirtieron que no tenía aspecto de realizarse. Esperábamos un trozo de suelo asfaltado y dos canastas. Nos valía simplemente eso. Ya, desgraciadamente, es tarde para nosotros. A los tres o cuatro años lo dimos por perdido", lamenta Cuevas.

Antonio David Almagro, otro vecino de San Enrique que ya tiene 25 años, soñaba con ser Carmelo Anthony de los Denver Nuggets o Zinedine Zidane. "Teníamos que jugar en las calles, muchas sin asfaltar, utilizar las papeleras como canastas e ingeniárnoslas para inventar porterías. En definitiva, no teníamos sitios donde poder desarrollarnos como niños que éramos", señala.

"Tuvimos que buscarnos las formas de movernos de un sitio para otro; nuestros padres se tenían que planificar para llevarnos a Tesorillo porque la única opción posible en el pueblo era saltar la valla del colegio y jugar en la pista, pero era habitual que viniera la policía a echarnos porque no es un lugar habilitado para eso; el baloncesto, a diferencia del fútbol, es un deporte que no se puede practicar en cualquier lado, se necesita algo más”, añade Cristóbal.

En 2020, doce años más tarde, el Ayuntamiento anunció que decidía utilizar aquella parcela donde no se realizó el polideportivo para crear lo que sería un recinto ferial, una cancha de baloncesto y una pista de fútbol 3x3. En un primer momento, el Consistorio esperaba tener listo la obra en 52 semanas, es decir, un año. En julio de 2021, los miembros del Ayuntamiento, Juan Roca, Mónica Córdoba y Oscar Ledesma visitaban la primera fase del proyecto, que consistía en el movimiento de tierras.

Ledesma manifestó entonces que "una vez realizado el movimiento de tierras se continuará con la construcción de la pista 3x3 y el espacio de baloncesto […] esperando tener completo y que se inaugure en la próxima feria de San Enrique en 2022".

La feria de San Enrique se celebró el pasado mes de julio y ni el nuevo recinto ferial ni las pistas deportivas se encuentran realizadas. Tan solo un terreno lleno de albero allanado. El tiempo corre y, a día de hoy, la barriada del Valle del Guadiaro es una de las pocas del municipio donde la gente no puede hacer uso de ningún lugar para realizar actividades deportivas, ya que ni el campo de fútbol de esa barriada sale en la página web del Ayuntamiento.

María Ruiz, una vecina de San Enrique y madre de dos niños de 12 años, señala sensiblemente ofendida que "los parques que hay son infantiles y no pueden jugar los adolescentes, ya que no hay canastas ni porterías. Estamos abandonados. Yo trabajo y no puedo ni tengo que estar desplazándome. ¿Por qué en San Enrique no hay nada? Años esperando, un proyecto y presupuesto que nadie ve y, mientras, en Torreguadiaro ya están con las obras de un nuevo multiusos".

La espera de estas instalaciones pesa especialmente en la población pues el baloncesto es el deporte tradicional en la barriada, como atestigua la plaza de José Miguel Domínguez Martín 'Maikel', dedicada al joven sanenriqueño que pasaba las horas soñando ser el próximo Michael Jordan y que, desgraciadamente, falleció muy pronto.

La deuda histórica del Ayuntamiento de San Roque con los vecinos de San Enrique va camino de cumplir dos décadas. Este jueves, tras las reiteradas peticiones de información realizadas por Europa Sur al Ayuntamiento desde el pasado 8 de septiembre, parece que se han iniciado movimientos de máquinas en la zona, aunque sigue sin haber respuesta oficial. ¿Se evitará al fin que otra generación de jóvenes siga sin poder practicar actividades saludables y divertidas como el baloncesto o el fútbol?