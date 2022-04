Red Eléctrica prevé finalizar en 2025 un cable a Ceuta con "tecnología de vanguardia" para disminuir su impacto

La interconexión eléctrica entre la Península y Ceuta que garantizará el suministro a la ciudad autónoma estará en funcionamiento en 2025. Serán casi 70 kilómetros de cable, submarino y soterrado, que conectarán una nueva subestación en el lado ceutí con la subestación eléctrica Algeciras, situada en Puente Mayorga. Un proyecto de 221 millones de euros considerado estratégico por el Gobierno y "con tecnología de vanguardia" para minimizar el impacto visual, ecológico y social, que llegará además con proyectos compensatorios para la barriada sanroqueña.

Así lo ha asegurado la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, durante la presentación del proyecto esta tarde en Cádiz, tras haberlo expuesto por la mañana en Ceuta. Según ha destacado la empresa, esta interconexión es una de las principales infraestructuras eléctricas pendientes en España, que permitirá multiplicar por 4 la calidad de suministro a Ceuta, además de permitir una mayor integración de las renovables, generando 30 millones de euros de ahorro al sistema eléctrico y reduciendo 300.000 toneladas de emisiones de CO2 al año. Una vez finalizada la fase de proyecto, comienza su tramitación administrativa, con un periodo de información pública al que seguirán la obtención de las autorizaciones ambientales y administrativas y una obra que se pretende iniciar en 2024 para concluir en 2025.

Durante esta fase de información pública, ha remarcado Corredor, "estamos dispuestos a estudiar ideas, reclamaciones. Ahora es la ocasión de seguir alegando lo que consideren que no es justo o conveniente. Esto no está cerrado". La presidenta se dirigía así a los vecinos y partidos políticos de Puente Mayorga, que en ese mismo momento protagonizaban una concentración en la barriada encabezada por su alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix. Y a los que ha prometido acudir a San Roque para explicar el proyecto y sus beneficios.

Los colectivos vecinales y ayuntamientos de San Roque y La Línea estaban invitados al acto en Cádiz, pero no han asistido, y de hecho los primeros han expresado su crítica por haber celebrado la presentación en la capital en lugar de en la zona afectada por el proyecto. "Me hubiera gustado que estuviesen aquí", ha asegurado Corredor, "para hablar con ellos". Como también con el alcalde, del que ha asegurado entender tiene "toda la legitimidad para oponerse a proyectos" que considera que no benefician a su pueblo. "Nuestra obligación es explicarles por qué es bueno para su pueblo".

"Podemos mejorar la vida de la gente que vive en Puente Mayorga, la barriada tiene carencias que es necesario subsanar", ha destacado Corredor. Red Eléctrica acompañará al proyecto de la construcción de una nueva vía de acceso al núcleo de Puente Mayorga, la rehabilitación del río Cachón y proyectos de formación profesional y técnica, ha destacado. Y en cuanto a la cuestión técnica, "se trata de un proyecto único con tecnología no fabricada. Es tan importante que la gente de San Roque se sienta cómoda con él que hemos decidido que el proyecto sea más caro".

Cruzar el Estrecho

La interconexión Península-Ceuta, destaca REE, se ha diseñado para lograr la máxima integración en el entorno, con la menor afección a los ecosistemas terrestres y marinos y al patrimonio cultural de la zona. Así, se opta por un trazado soterrado y submarino que rodea los principales núcleos de población y que aprovecha al máximo las infraestructuras existentes. Según ha detallado el director general de Transporte de Red Eléctrica, Ángel Mahou, se ha estado trabajando durante más de seis años, estudiando las alternativas del Estrecho, una zona complicada por su morfología, inestabilidad geológica, riqueza ambiental y su intenso uso. Y se ha optado "por la mejor solución posible".

Para cruzar el Estrecho se empleará un cable de doble circuito "de última tecnología y que garantiza la mayor seguridad desde el punto de vista ecológico". Un cable seco, sin fluido interior (evitará los problemas de fugas que han surgido con el de Marruecos), y muy compacto. Solo tres fábricas en el mundo pueden producirlo y solo tres buques son capaces de tender a esa profundidad, resalta REE.

Cuando llegue a tierra, el cable entrará por la zona de Torre Nueva, en La Línea, de forma subterránea, sin alterar el paisaje existente. Desde allí discurrirá por una canalización soterrada a través deviales públicos urbanos consolidados, bajo aceras o calzadas y en paralelo con los servicios públicos habituales. Durante las obras, ha remarcado Mahou, se optará por los métodos que menos incidan en la actividad diaria de los ciudadanos.

El cable conectará en la subestación Algeciras de San Roque, la más cercana al punto de entrada en la Península, toda vez que se descartó construir una nueva instalación en La Línea. Para ello, se realizará una modificación en la existente pero sin ocupar más terreno. Y se construirá una nueva subestación de menor tamaño para efectuar la transformación entre 132 y 220 kV, "situada en el polo industrial de San Roque e integrada en un espacio con instalaciones e infraestructuras de usos similares", remarca REE. Para la ejecución de esta instalación se ha optado por un sistema GIS, utilizado normalmente en zonas urbanas, que permite reducir la superficie a ocupar en un 84%. El terreno edificado será de 534 metros cuadrados y la subestación irá encapsulada en un edificio.

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Antonio Pacheco, ha llamado a que "instituciones y asociaciones, industrias, todos colaboremos, hablemos y lleguemos a ese consenso necesario" en torno al proyecto.

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha expresado un rotundo apoyo de la Junta de Andalucía al proyecto, ofreciendo "toda la colaboración de la Junta para intentar compensar si en algún momento se perjudica a los municipios, si la Junta tiene que colaborar en alguna medida lo hará". Bravo lo ha puesto como ejemplo de colaboración de administraciones y ha remarcado su importancia para Ceuta, por la que fue diputado en dos legislaturas. "Se trata de un proyecto que integra y une", ha señalado.