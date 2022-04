Vecinos y partidos políticos se concentran en Puente Mayorga contra el proyecto de Red Eléctrica

Vecinos de San Roque y del área de la Bahía de Algeciras y partidos políticos han hecho esta tarde frente común contra el proyecto de interconexión eléctrica con Ceuta que plantea Red Eléctrica de España, que supondrá la construcción de una nueva instalación eléctrica en Puente Mayorga. Mientras la actuación se presentaba en Cádiz, los colectivos ciudadanos han mostrado su rechazo a la propuesta, como también hicieron el día anterior con una cacerolada y harán en el mes de mayo con una manifestación.

La concentración se ha celebrado en la calle Martinete, en la muralla del arroyo Cachón y justo enfrente de donde se plantea la subestación, una zona donde hay varios bloques de viviendas y a apenas 50 metros del Colegio Sagrado Corazón. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, se contaba entre los asistentes, así como miembros de los distintos los grupos de la Corporación, unidos a la representación de colectivos ciudadanos, principalmente de Puente Mayorga, Campamento y Guadarranque, las tres barriadas que conforman el Área de la Bahía.

La presidenta de la Asociación de Vecinos Puente Romano, María Jesús García Illescas, ha leído un manifiesto en el que se mostraba el cansancio de la zona ante unas instalaciones industriales que no han creado puestos de trabajo pero sí muchas molestias a la población que las soporta a tan poca distancia, por lo que el grito de “¡Aquí no!” se ha repetido en numerosas ocasiones, coreado por todos los presentes.

Según ha criticado Illescas, si la subestación no era buena para La Línea, donde se planteó en un principio, no lo es tampoco para Puente Mayorga, y ha pedido a Red Eléctrica que ponga sobre la mesa otras alternativas para proporcionar la electricidad que demanda Ceuta que no impliquen una nueva instalación industrial en la barriada. También ha subrayado la dirigente vecinal que este proyecto se pretende sacar adelante sin que se haya hecho público ningún estudio de impacto ambiental y sin que cumpla con la normativa urbanística sanroqueña.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma en Contra de la Subestación en Puente, Julio Granara, ha invitado a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, a que presente el proyecto en Puente Mayorga, en vez de en Cádiz. Considera que es necesario que conozca la realidad de la barriada antes de tomar una decisión que podría perjudicar aún más a una zona ya bastante castigada.

También han tomado la palabra representantes de distintos colectivos ecologistas y del Área de la Bahía, quienes reiteraron estos argumentos. Principalmente, que el proyecto supone hipotecar el futuro de la barriada, al plantearse a tan poca distancia de la población, y que se pueden buscar alternativas para proporcionar electricidad a Ceuta sin que genere un perjuicio en la zona.