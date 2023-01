La lenta, frustrada y torpe búsqueda de un candidato a alcalde por el PP en San Roque

El plan trazado por la dirección provincial del PP era presentar la semana que viene a su candidato a la Alcaldía de San Roque, un municipio clave donde el objetivo principal pasa por tratar de arrebatar la mayoría absoluta al socialista y presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix. Dicha previsión, sin embargo, ha tropezado con la dura realidad: a día de hoy, los populares carecen de un cabeza de cartel. Una mezcla a partes iguales de desidia, torpeza y equilibrios de poder mal gestionados ha llevado a los populares a plantarse en San Roque sin aspirante a poco más de cuatro meses de los comicios.

Con la segunda renta per cápita más alta de la comarca -29.946,02 euros, en 2022- el municipio es sobre el papel un terreno abonado para que las derechas gocen de un amplio respaldo en las urnas, pero no es así. Ruiz Boix disfruta con once concejales de mayoría absoluta en el Consistorio frente a diez de la oposición, con cinco ediles del PP, dos de San Roque 100x100 y tres más que se reparten Adelante, Cs y PIVG.

La anterior candidata del PP a las Alcaldía, Marina García, dimitió sin pena ni gloria en julio de 2021 como concejal tras dos tentativas como cabeza de lista y, desde entonces, el partido ha sido un erial abandonado por la dirección local de Ramón Aranda y la provincial, liderada por Bruno García, ambos a la sombra siempre de José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras y factótum de los populares en el Campo de Gibraltar.

El cese voluntario de García como jefa de filas dio pie a que el PP, por medio del entonces consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, tomase contacto con el periodista José Manuel Laza, independiente y residente en Los Barrios pero guadireño de cuna y corazón, para que se pusiera al frente del partido. La falta de concreción de la propuesta que se le lanzó y la ausencia de un proyecto nítido para San Roque hizo que Laza descartarse la oferta.

Más tarde, el PP ha barajado, al menos, los nombres de otras dos personas para ponerlas al frente del partido en el municipio: Juan José Quirós, deportista e hijo del jugador de golf Juan Quirós, y a Guillermo Ruiz, alcalde de Jimena de la Frontera entre 2011 y 2015. En el caso de Quirós, según las fuentes consultadas por Europa Sur, juega en su contra su escasa trayectoria política, en tanto que en el de Ruiz -residente en la actualidad en Sotogrande- pesa su distanciamiento del PP, especialmente de Landaluce.

Las fuentes consultadas consideran poco probable que Ramón Aranda encabece la lista: carece de ambición para ese puesto, sabe que lograr cinco concejales puede quedar lejos de su alcance y, de ser elegido concejal, debería dimitir como director-gerente del Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar.

Aunque la operación se antoja compleja, las fuentes consultadas consideran que la opción de Laza no es del todo descartable y que todo puede depender en última instancia de qué alternativa profesional (y vital) se le ofrezca en el caso probable de ir en la candidatura y no ser alcalde. Consumado taurino, licenciado en Periodismo y máster en Liderazgo de la Gestión Pública por el IESE de Madrid, Laza trabaja en el gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Los Barrios, labores que ya desempeñó durante tres años en el Ayuntamiento sanroqueño, primero con el PSOE y más tarde con el PP.

"Lo que hagamos debe ser pensando en las municipales de 2027; presentar ahora a un candidato y una lista con posibilidades es una quimera", admiten las fuentes del PP consultadas.