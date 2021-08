El Ministerio del Interior afirma que la barrera antinarcos de Guadarranque es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana

El Ministerio del Interior ha explicado que el mantenimiento de la barrera antinarcos del río Guadarranque, en San Roque, corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en respuesta a la denuncia realizada el pasado 20 de julio por Verdemar-Ecologistas en Acción, que alega peligro de inundaciones por la obstrucción de la barrera artificial.

La organización ecologista ha recordado que la instalación se llevó a cabo por el Ministerio del Interior en 2021, cuando se colocaron 25 pilotes de acero rellenados de hormigón para impedir el paso por el cauce del Guadarranque de las narcolanchas.

Según los conservacionistas, "en el fondo del lecho quedan escombros de un espigón artificial que se hizo para la realización de la obra y que no se retiró por completo, material que no corresponde con la naturaleza del río. Ello propicia una doble barrera, la que se ve y la del fondo con los restos de áridos, por lo que la retención de agua es importante y no fluye la corriente hídrica".

"No hacen falta grandes precipitaciones para que se produzcan inundaciones, con un poco que llueva los arroyos lanzan agua que arrastran todo lo que hay en el camino, formando un colchón de presión hídrica que hace que el agua busque otras salidas. Las zonas de derivación natural que eran las vegas o tierras inundables del Guadarranque están rellenas, quedando solo como salida las poblaciones de Guadarranque, Taraguilla y Estación. Esta barrera no respeta la dinámica hídrica porque los ríos están diseñados naturalmente para que salga el agua sin obstáculo y aquí la acumulación de cañizo y ramas provocan el efecto presa castor", han abundado.

Verdemar recalca: "El Guadarranque siempre ha sido un río navegable, donde se practicaban deportes como el remo y se disfrutaba de otras embarcaciones de recreo, aumentando el daño ocasionado a los vecinos. Ha sido condenado injustamente, ya que el narcotráfico continúa en la zona".

La organización han expresado su desconcierto por la respuesta del Ministerio del Interior ya que según su versión fue el encargado de realizar las obras para la colocación de la barrera antinarcos. "La lucha contra el narcotráfico no puede perjudicar a la sociedad civil o a sus bienes tal y como está ocurriendo en este caso, donde los vecinos viven bajo el riesgo de inundaciones provocadas por esta barrera".