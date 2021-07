Manuela Carmena inaugura los Encuentros de Verano de San Roque con 'Cuidar la democracia'

Trescientas personas, todas las butacas que permite la pandemia del coronavirus en el teatro Juan Luis Galiardo, han asistido este lunes a la conferencia con la que la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha inaugurado los Encuentros de Verano de la Universidad de Cádiz en San Roque.

Bajo el título Cuidar la democracia, la ponencia de la ex jueza ha conllevado un mensaje de alerta sobre los peligros que, en su opinión, acechan al sistema político establecido en España desde mediados de los años 70. Carmena reivindicó el significado del verbo cuidar y el apartado especial y protagonista que tiene la mujer dentro de esa acción de cuidar. Se preguntó si en algún momento de la historia hubo un partido de las mujeres y aludió al papel de la escritora Clara Campoamor cuando en 1931 reivindicó el voto femenino y el debate sobre el mismo lo que provocó que le cerraran las puertas de los partidos políticos.

“La palabra cuidar incluye que nos debemos preocupar por el crecimiento, la evolución y el desarrollo de la democracia, y hablo de cuidar y no de defender, debemos tener cuidado con los sustantivos con connotaciones belicistas e intentar evitarlos”, ha señalado Carmena.

De su paso por la alcaldía de Madrid, la ponente destacó que “lo más sorprendente fue el “diálogo político”, los debates consistían en continuos insultos, algo que se ha convertido en lo habitual, y en el contexto del Ayuntamiento de Madrid era muy complicado trabajar con esos continuos insultos”.

Carmena se preguntó “en qué actividad se repite ese ambiente, es difícil encontrar situaciones parecidas, en la judicatura encuentras compañeros con visiones diferentes, en el tribunal cada uno expone su visión, muchas veces muy diferentes, no estamos de acuerdo, pero no se llega a los insultos, pero esta situación en política no sirve”.

Definió la situación política actual como “el diálogo más anti empático” y “la política como situación de espaldas a la empatía” cuando la actividad pública debe ser un instrumento de cooperación.

Hizo referencia al Papa Francisco y a su última encíclica publicada en la que señala la necesidad de la bondad en la política, algo fundamental para crear una estructura empática que nos permita identificarnos con el otro. “La sociedad debe ser consciente de la necesidad de los procesos de empatía y la política los debe adaptar a su función para conseguir cambiar y mejorar la condiciones de los sectores más necesitados”, resaltó Carmena.

La ponente señaló como la lógica de la política en la actualidad, que los que estén en el poder luchen por mantenerlo y los que no lo tienen peleen por conseguirlo. Reivindicó la función fundamental de la gestión en el sector político junto con la necesidad de contar con los demás para mejorar la sociedad, “gestionar para que la vida sea mejor, y dar más importancia a esa buena gestión frente a los discursos, decidir que se hagan las cosas y que se lleven a cabo.”

En este ámbito, Carmena hizo referencia al asesinato de las niñas de Tenerife, “tenemos un pacto contra la violencia de género desde el año 2017, la gestión y el cumplimiento de ese pacto deberían de haber evitado este crimen atroz”.

Finalmente señaló que “la gloria de la democracia es que está destinada a mejorar la vida de los ciudadanos y por eso debemos cuidarla.”

Dividió la política en España en dos bloques claramente diferenciados, el del progresismo y el del conservadurismo. El primero de ellos definido por cuestionarse lo establecido para avanzar y conseguir cambios y de la actual etapa destacó la recientemente aprobada Ley de Eutanasia.

A causa de las limitaciones de la pandemia se hace imposible este año la realización de los Cursos de Verano, y por ello se ha optado por esta fórmula, y además en un espacio grande que permite la distancia social, como es el Teatro Juan Luis Galiardo.

Estos Encuentros de Verano de la UCA en San Roque están organizados por la Universidad de Cádiz, a través del vicerrectorado de Cultura, y el Ayuntamiento de San Roque. Cuentan con el patrocinio de Red Eléctrica y APM Terminals.