La Junta solicitó a San Roque que adaptara el proyecto para la construcción de la pasarela sobre el Guadiaro

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la provincia de Cádiz, lamenta que el Ayuntamiento de San Roque haya reclamado esta misma semana al Gobierno andaluz la autorización para la construcción de la pasarela peatonal y ciclista sobre el río Guadiaro entre los núcleos de Guadiaro y San Enrique.

La Delegación Territorial en Cádiz requirió al Ayuntamiento de San Roque el 3 de abril de 2023 la subsanación de deficiencias del proyecto presentado por el consistorio sanroqueño, sin que hasta la fecha, tras 5 meses, se hayan recibido las mismas, estando el expediente paralizado por la inacción de dicho ayuntamiento.

En ese documento, se explica que una vez supervisados los datos y cálculos del referido proyecto se considera que la solicitud del Ayuntamiento de San Roque no reúne los datos y requisitos exigidos por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, por lo que para poder continuar con la tramitación de la misma, conforme a lo establecido por el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, se le instaba para que adaptara el proyecto.

Así, la Delegación Territorial Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural solicitaba el Ayuntamiento de San Roque que “adaptara la pasarela sobre el río Guadiaro al Estudio del Guadiaro de la administración hidráulica, que figura en el plan de gestión de riesgos de inundación (PGRI), el cual difiere del que posee el Ayuntamiento que es más antiguo, todo ello para respetar el dominio público hidráulico”.

De este modo, el Gobierno andaluz no entiende las declaraciones de esta misma semana del alcalde accidental del Ayuntamiento de San Roque, Óscar Ledesma, donde ponía de manifiesto que “la Junta de Andalucía está retrasando el inicio de esta inversión del Valle del Guadiaro al no conceder la pertinente autorización”. A día de hoy, el consistorio sanroqueño no ha presentado ante la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural la subsanación del proyecto requerido para la construcción de la pasarela sobre el río Guadiaro, informan desde la Junta.