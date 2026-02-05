100x100 denuncia "transfuguismo" tras la incorporación de Montse Gavilán al gobierno de San Roque

San Roque 100x100, formación política independiente y localista, ha anunciado la puesta en marcha de acciones legales ante lo que considera un caso de transfuguismo político tras la incorporación de la concejal Montse Gavilán al equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de San Roque.

Montse Gavilán obtuvo su acta de concejal en las elecciones municipales de 2023 formando parte de la candidatura de San Roque 100x100, sin embargo, en agosto de 2024 decidió abandonar el grupo municipal, pasando a la condición de concejal no adscrita, sin contar con el consentimiento ni autorización de la formación que la llevó a las urnas, según sostiene el partido localista.

El pasado 3 de febrero de 2026, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, anunció la incorporación de Gavilán al equipo de gobierno socialista, asignándole una delegación con competencias ejecutivas y retribución económica. Esta decisión, según San Roque 100x100, vulnera el Pacto Antitransfuguismo y la legislación vigente, que protege la voluntad ciudadana expresada en las urnas y limita los privilegios de los concejales que abandonan su grupo de origen.

Desde la formación local recuerdan que el Pacto Antitransfuguismo, suscrito por las principales fuerzas políticas del país, incluido el PSOE, establece de manera explícita que no se deben integrar en equipos de gobierno a cargos tránsfugas, ni otorgarles delegaciones políticas o económicas que puedan alterar el equilibrio municipal. “Estas prácticas suponen un premio político al cambio de lealtad, lo que va en contra de los principios de ética democrática”, destacan desde San Roque 100x100.

Además, el partido localista señala que la Ley de Bases del Régimen Local prohíbe que los concejales no adscritos puedan disfrutar de derechos políticos o económicos superiores a los que les corresponderían en su grupo original. En este caso, la asignación de una delegación ejecutiva con retribución a Gavilán podría ser considerada una mejora incompatible con la normativa vigente.

Según San Roque 100x100, existen pronunciamientos reiterados del Tribunal Supremo y de tribunales superiores de justicia que avalan esta interpretación, considerando que la concesión de delegaciones a concejales tránsfugas altera la voluntad de los votantes y la transparencia política.

Por este motivo, la formación ha iniciado los trámites legales para impugnar formalmente el nombramiento, solicitar su revocación y exigir que se respete tanto el marco legal como los principios éticos de la democracia local.

“Exigimos a Montse Gavilán que devuelva su acta para que pueda ser ocupada por otro compañero de partido. Igualmente, el alcalde, cómplice de esta situación, debería respetar el Pacto Antitransfuguismo que su propio partido ha firmado. Los cargos públicos no pueden utilizarse para premiar cambios de lealtad política ni reforzar mayorías al margen de las urnas”, concluyen desde San Roque 100x100.