La exconcejal de 100x100 Montse Gavilán se incorpora al gobierno municipal de San Roque y asume la Universidad Popular

El alcalde de San Roque ha anunciado este martes la incorporación de Montse Gavilán al equipo de gobierno municipal, donde asumirá la delegación de Universidad Popular, una responsabilidad que hasta ahora venía desempeñando el teniente de alcalde Fernando Vega.

Gavilán llega al gobierno local tras haber abandonado en agosto de 2024 el partido San Roque 100×100, formación con la que obtuvo su acta de concejal, alegando entonces razones “personales y políticas”. Desde su salida del grupo municipal ha venido desarrollando su labor como concejala no adscrita, una etapa que ahora concluye con su incorporación formal al Ejecutivo local.

El alcalde ha destacado la trayectoria de Gavilán en el ámbito social y asociativo del municipio, subrayando su amplia experiencia en voluntariado y su papel como fundadora y responsable de la ONG Apoyo Mutuo, desde la que ha impulsado durante años iniciativas de apoyo, acompañamiento y ayuda a colectivos vulnerables de San Roque.

“La Universidad Popular es una delegación con un fuerte arraigo social, ya que miles de vecinos participan cada año en sus talleres repartidos por todo el municipio”, ha señalado el regidor, quien ha confiado en que la nueva responsable sabrá reforzar y ampliar este proyecto educativo y cultural.

Montse Gavilán ha agradecido la confianza depositada en ella y ha expresado su compromiso de trabajar para que la Universidad Popular siga siendo “un espacio abierto, accesible y útil para toda la ciudadanía, especialmente para quienes más necesitan oportunidades de formación y participación”.

Desde el Ayuntamiento también se ha querido reconocer públicamente la labor desarrollada por Fernando Vega al frente de la delegación, agradeciendo su dedicación y el trabajo realizado durante su etapa como responsable de la Universidad Popular.