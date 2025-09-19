Las hormonas y la salud mental

Mientras decidía sobre qué tema retomaba la columna de mujer y salud, he conocido la noticia de que la FDA (Food and Drug Administration), la agencia gubernamental de Estados Unidos encargada de proteger la salud pública mediante la regulación y supervisión de la seguridad, eficacia y calidad de administración de alimentos y medicamentos, se ha propuesto eliminar, o al menos revisar, la advertencia de caja negra en los tratamientos hormonales para la menopausia. Una “caja negra” en un medicamento es el aviso que pone la agencia reguladora en el envase para avisar de posibles riesgos graves para la salud.

El origen de esta decisión ha sido la realización de nuevos estudios y la revisión de la interpretación precipitada en 2002 del estudio Women’s Health Initiative (WHI), en el que se interrumpió un brazo de investigación al detectar un aumento en cáncer de mama y eventos cardiovasculares en mujeres que recibían estrógeno + progesterona sin valorar algunos sesgos y generalizando los hallazgos a todas las mujeres y a todas las formas de terapia sin matices. Esto generó miedo tanto en pacientes como en médicos, reduciendo drásticamente el uso de la terapia hormonal sustitutiva y muchas mujeres dejaron de recibir un tratamiento que podía mejorar su calidad de vida. Vamos, que se pasó de 100 a 0 en la inercia de prescripción.

Hoy se reconoce que ese enfoque fue excesivo y descontextualizado. Los nuevos análisis muestran que los riesgos dependen de la edad y el momento en que se inicia el tratamiento, porque comenzar dentro de los 10 años tras la menopausia o antes de los 60 reduce riesgos cardiovasculares y globales. También dependen del tipo de hormona y vía de administración: los estrógenos vaginales de baja dosis tienen riesgos casi nulos y los estrógenos transdérmicos (los parches) son más seguros que los orales respecto a trombosis. Por último, también dependen de la duración del tratamiento viendo que a corto y mediano plazo los beneficios suelen superar los riesgos, sobre todo en síntomas intensos. Es decir, que hay que individualizar.

De ahí la recomendación de la FDA y sociedades médicas de revisar las advertencias de “caja negra” para comunicar riesgos de forma más equilibrada.

Realmente La FDA no se ha retractado ni ha declarado que el tratamiento hormonal no aumente la incidencia de cáncer, pero el panel de expertos recomienda revisar una advertencia vigente basada en evidencia considerada hoy como incompleta o desproporcionada.

Y es que no pasa el día en el que alguien de mi entorno personal o laboral, me pregunte por las hormonas: ¿es normal que me encuentre así?, ¿qué puedo hacer?, ¿Y no hay tratamiento o algo natural? … porque una cosa es que nos suene la información y otra diferente es que te afecte directamente, que te encuentres de forma inesperada con sentimientos de tristeza o angustia, insomnio, parece que engordas haciendo los mismo de siempre (bueno y sin parecerlo) y lo del calor ya ni lo nombro. Es que hemos pasado de ser un tema tabú y bastante desconocido a hablar más abiertamente de este tema, de las sensaciones y las vicisitudes que se nos presentan con el cambio hormonal, sin tapujos, hasta en momentos inoportunos diría yo. Y hasta intimidades que resultan divertidas en una conversación entre amigas.

Y quiero parame en un tema serio porque la perimenopausia, es decir, antes incluso de que aparezcan síntomas que te hagan pensar que ha llegado ese momento, ya la perimenopausia se acompaña de un aumento de síntomas depresivos en más de la mitad de las mujeres, incluyendo irritabilidad, tristeza, pensamientos de inutilidad y preocupaciones sobre la percepción ajena que antes no existían o que se acentúan.

Esto está relacionado con las fluctuaciones de los estrógenos durante la transición hormonal que producen cambios en neurotransmisores clave como la serotonina y la noradrenalina, que son los que intervienen en el estado de ánimo por lo que se favorece el desarrollo de síntomas emocionales y depresivos. Por ser rigurosa en los datos, he encontrado un reciente metanálisis que arroja cifras de una prevalencia combinada de depresión en mujeres menopáusicas del 35,6 % ¡!

Es un dato elevado a mi juicio, preocupante más bien porque esto corrobora que las mujeres consumimos más fármacos como las benzodiacepinas, pero además lo justifica en una parte considerable. Quiero decir, que deberíamos replantearnos esto: si sabemos que a una edad aproximada va a aparecer sí o sí sintomatología emocional e insomnio, podríamos preparar a profesionales y pacientes con información y posibles herramientas útiles para evitar que esos síntomas se traten de forma parcheada, es decir, con un consumo muy puntual de benzodiacepinas en los casos necesarios, y con un tratamiento correcto antidepresivo o ansiolítico sin demorar en las situaciones que ya lo precisen diagnosticando correctamente. Pero una inmensa mayoría de las mujeres podríamos conocer otros recursos sencillos que nos ayudaran a mejorar los síntomas y evitar el consumo de fármacos que tienen otras consecuencias para nuestra salud. Nada menos.

¿Y qué recursos son esos? Pues sencillo: ejercicio físico bien dirigido a la persona en función de su peso, circunstancias vitales y patologías previas si existen, alimentación también orientada a no incrementar peso o bajar si es necesario buscando alimentos con propiedades antiinflamatorias, y sobre todo, sobre todo, buscar actividades sociales que te hagan sentirte fenomenal, como es contactar con gente divertida y pasar buenos ratos. Es que realmente ese es el único camino y no sólo a mi juicio, ya la evidencia científica confirma que las relaciones de calidad son medicina preventiva de alta eficacia. Así que… sin tardar ;)