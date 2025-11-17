Los profesionales del mañana

La combinación de envejecimiento poblacional y aumento de la cronicidad está modificando con rapidez la demanda de servicios sanitarios. La demanda de servicios sanitarios y sociosanitarios está hoy condicionada de manera relevante por estos factores, y lo seguirá estando aún más en el futuro. España es ya uno de los países más envejecidos del mundo, con una esperanza de vida de 83,2 años y una prevalencia creciente de enfermedades crónicas que afectan a más del 60 % de los mayores de 65 años (OECD, Health at a Glance 2023).

Este fenómeno, lejos de ser coyuntural, transformará de manera estructural el volumen y la composición de los recursos humanos necesarios para sostener un sistema sanitario de calidad. A ello hay que añadir el hecho de que los avances farmacológicos y de otras tecnologías sanitarias seguirá siendo un asunto que influirá en la evolución de las respuestas asistenciales. La influencia de la inteligencia artificial está siendo y será cada vez más relevante.

En este contexto, la planificación anticipada de los profesionales de la salud se convierte en una política estratégica. La OMS y la Comisión Europea llevan años advirtiendo de que los países que no ajusten sus plantillas a las necesidades futuras afrontarán déficits que comprometerán la accesibilidad, la equidad y la continuidad asistencial. En la Escuela Andaluza de Salud Pública trabajamos en un proyecto europeo que pretende mejorar las capacidades de planificación de necesidades de profesionales sanitarios cara al futuro en toda la región europea.

Planificar no consiste solo en calcular cuántos médicos, enfermeras, farmacéuticos, veterinarios u otros profesionales serán necesarios, sino en proyectar qué especialidades y perfiles profesionales resultarán críticos. El incremento de la cronicidad y la pluripatología exige reforzar la Medicina Familiar y Comunitaria, la Geriatría, la Enfermería Familiar y Comunitaria o la Enfermería Geriátrica, así como ampliar la presencia de farmacéuticos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales o profesionales de salud mental, entre otros. La evidencia muestra que los equipos multidisciplinares mejoran la calidad de vida, reducen hospitalizaciones evitables y aumentan la eficiencia del sistema.

Asimismo, la planificación debe contemplar nuevas competencias asociadas a la digitalización y la inteligencia artificial en salud: especialistas capaces de integrar datos clínicos, profesionales con habilidades en salud digital y personal de apoyo preparado para modelos de atención híbrida.

En este contexto, afortunadamente España y por supuesto Andalucía, cuentan con talento y capacidad formativa, pero necesita una hoja de ruta estable que conecte demografía, carga de enfermedad y oferta educativa. Planificar con rigor es esencial para no llegar tarde. Anticipar los recursos humanos en salud no es un ejercicio técnico opcional: es una política de Estado para garantizar que, en un país que envejece, nadie quede atrás. Es importante desarrollar una estrategia de planificación capaz de incorporar de manera dinámica la evolución de la práctica clínica y asistencial que se derive de los avances a los que vayamos teniendo acceso. En base a ello, la planificación podrá contribuir a disponer de predicciones precisas.

Además la cooperación de las organizaciones profesionales, de la sanidad privada, las organizaciones de pacientes, la universidad y otras instituciones educativas, será fundamental para acertar en esta importante política pública.