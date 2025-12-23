Navidad con bienestar: claves para disfrutar de las fiestas sin descuidar la salud

La Navidad es sinónimo de encuentros, emociones y sobremesas interminables. Pero también puede convertirse en un reto para nuestra salud: excesos en la alimentación, falta de descanso y una agenda social que a veces nos desborda. ¿Es posible disfrutar de las fiestas sin renunciar al bienestar? Desde Adeslas, a través de distintos expertos y recursos de salud, recuerdan que la clave está en los pequeños gestos y en elegir bien, cuidando tanto el cuerpo como la mente durante estas fechas.

Alimentación consciente en Navidad

La sucesión de cenas y comidas familiares hace imprescindible cuidar la alimentación durante las fiestas. Transformar los menús navideños en experiencias saludables, que combinen sabor y equilibrio, no solo es posible, sino muy recomendable. Con un poco de creatividad se pueden preparar platos pensados para todos los comensales, sea cual sea su condición. Por ejemplo, entrantes a base de verduras asadas, pescados al horno como alternativa a carnes grasas o postres elaborados con frutas y frutos secos pueden marcar la diferencia sin renunciar al placer.

En este contexto, la campaña ‘Felicidad en tu mesa’ de Adeslas ofrece opciones supervisadas por especialistas, aptas incluso para personas con patologías frecuentes como colesterol alto, hipertensión o diabetes. Las recetas, disponibles en la web felicidadentumesa.es, detallan los beneficios de cada propuesta y sugieren combinaciones de platos saludables adaptadas a enfermedades crónicas.

Alimentación consciente en Navidad

Para quienes prefieren diseñar su propio menú, la web de Adeslas aporta información básica para mantener una alimentación equilibrada en Navidad y da acceso a webinars de nutrición impartidos por especialistas. Laura Arranz, doctora en alimentación y nutrición farmacéutica, aconseja dar prioridad a cereales integrales y pescado azul, y reducir los alimentos ultraprocesados. Por su parte, el endocrinólogo Javier Peñafiel explica la composición ideal de un menú equilibrado: 50-60 % de hidratos de carbono, 15-20 % de proteínas y alrededor del 30 % de grasas saludables, principalmente monoinsaturadas como el aceite de oliva.

Descanso infantil y regalos que educan

Para los niños, la Navidad está estrechamente vinculada a la ilusión que generan Papá Noel y los Reyes Magos. Sin embargo, la emoción acumulada durante estos días puede alterar rutinas tan importantes como el sueño. Mantener horarios estables, evitar estímulos excesivos antes de acostarse o reservar momentos de calma durante el día puede ayudar a que los más pequeños descansen mejor. Un descanso adecuado no solo mejora su estado de ánimo, sino también su capacidad de atención y aprendizaje.

La importancia del descanso en los niños.

En cuanto a los regalos, su impacto va más allá de la ilusión momentánea. Los expertos recomiendan optar por juguetes didácticos que estimulen el desarrollo psicomotor, fomenten la creatividad y contribuyan a mejorar el rendimiento escolar. Juegos de construcción, manualidades o actividades que promuevan el pensamiento lógico son ejemplos de regalos que combinan diversión y aprendizaje.

Cuando las fiestas también cansan

No todo es emoción y alegría en un periodo tan vinculado a la felicidad. Una agenda repleta de compromisos sociales, compras de última hora, preparativos desigualmente repartidos o incluso conflictos familiares no resueltos pueden provocar lo que se conoce como estrés social navideño. Aprender a poner límites, priorizar encuentros significativos y repartir responsabilidades puede aliviar esta carga emocional. En ocasiones, decir “no” también es una forma de autocuidado.

El consumo de alcohol es otro de los aspectos a tener en cuenta durante las celebraciones navideñas. Las comidas y cenas se alargan y el brindis se repite, lo que puede llevar a un consumo mayor del habitual casi sin darse cuenta. Los especialistas recomiendan moderar la ingesta y alternar las bebidas alcohólicas con agua, además de priorizar opciones de menor graduación. Reducir el alcohol no solo ayuda a evitar el exceso de calorías vacías, sino que también mejora el descanso, la digestión y el bienestar general en unos días en los que el cuerpo ya está sometido a cambios en la rutina.

Estrés social y exceso en el consumo de alcohol son algunas de las consecuencias de las reuniones navideñas.

Navidad y duelo: permitirse sentir también es salud

Estas fechas pueden resultar especialmente difíciles para quienes atraviesan una pérdida reciente. La ausencia de un ser querido se hace más evidente en momentos tradicionalmente asociados a la reunión familiar. En estos casos, desde Adeslas recuerdan que “es importante ser comprensivo y respetuoso con uno mismo y permitirse sentir estas emociones o llorar cuando se necesite, porque ocultar o negar las emociones provocará más sufrimiento”. Aceptar el duelo y vivirlo sin culpa es un paso necesario para la recuperación emocional.

Cuidar la salud mental, también en Navidad

La salud mental, un ámbito al que se presta cada vez mayor atención, es una parte fundamental del bienestar y no debe descuidarse durante las fiestas. Los cambios de rutina, los conflictos familiares o la presión social pueden afectar al estado de ánimo.

Por ello, Adeslas ha impulsado servicios específicos para atender esta creciente demanda. Un ejemplo son los servicios de orientación psicoemocional, que a través del teléfono o videollamada facilitan el acceso a apoyo profesional para afrontar crisis emocionales, problemas de convivencia o alteraciones del estado de ánimo.

No todo es emoción y alegría en un periodo muy relacionado con la felicidad y los buenos sentimientos.

Hoy en día disponemos de múltiples recursos para cuidar tanto la salud física como la mental, desde asesoramiento nutricional hasta apoyo psicológico. Gracias a estas herramientas y al acompañamiento de profesionales, es posible afrontar la Navidad con energía, equilibrio y serenidad, disfrutando plenamente de cada momento y priorizando lo más importante: nuestro bienestar.