Esto es lo primero que debes tomar por la mañana para evitar la inflamación crónica

La inflamación es una respuesta de tu cuerpo ante un daño, por lo que, en teoría, no supondría problema alguno, siempre y cuando no dure más de tres meses porque entonces estaríamos hablando de una inflamación crónica. Y cuando llega a este punto, los órganos comienzan a funcionar más lentamente, por lo que ya no solo se cronifica la inflamación, sino también los dolores de cabeza, de regla, aparecen otras inflamaciones como la artritis...

En la inflamación entran en juego diferentes factores, pero el más importante es la alimentación y los que más inflamación causan a las personas son los ultra procesados, por lo que debemos tener una ingesta de alimentos lo más naturales posible basado principalmente en aquellos que contienen una mayor cantidad de antioxidantes y propiedades antiinflamatorias naturales "que nuestro cuerpo sabe entender y lo va utilizar para poder reducir la inflamación de manera natural".

Inflamación, estrés y alimentación

La clave está en la disbiosis que es una alteración de la microbiota y es la que avisa de que no va bien y suele estar relacionado con el estrés. Cuando estamos pasando por una etapa estresante en la que todos nuestros hábitos se ven alterados, no solo perdemos el equilibrio fruto de la unión de virus, parásitos y bacterias, sino que empiezan a aparecer más de estos y, como respuesta, el cuerpo se inflama mucho más.

Carla Méndez, experta en epigenética y microbiota, explica para el portal La Voz Salud que "Lo primero que podemos observar a nivel digestivo es, por ejemplo, que tengamos reflujo gástrico o la lengua blanca. Si padecemos el primero, podemos tener un sobrecrecimiento de helicobacter pylori, eso ya indica disbiosis. Podemos tener mucha acidez, diarrea, estreñimiento".

La inflamación abdominal también se refleja cuando estamos deprimidos porque la microbiota está relacionada con el sistema nervioso central y con las emociones, por lo que cuando esta está desequilibrada podemos ver cómo reacciona nuestro cuerpo. Normalmente aparecen dolencias, se inflaman los órganos e, incluso, si hacemos ejercicio, nos empieza a picar todo el cuerpo.

Cómo podemos empezar nuestro día sin inflamación

La experta en microbiota asegura que lo primero que hay que beber por la mañana es un vaso grande de agua ya que la hidratación debe empezar desde por la mañana. "Todos estamos muy acostumbrados a tomarnos el café a primera hora, pero lo primero que tenemos que tomarnos es un vaso grande agua. Es fundamental la hidratación desde por la mañana".

Lo justifica argumentando que el mayor problema que tienen sobre todo las mujeres y por eso "amanecen" hinchadas es la deshidratación, por lo que según Carla Méndez, "lo primero que tienes que tomar es agua". Y si tu estómago lo tolera, puedes añadirle limón.

Y si tomo fruta, ¿estoy hidratado? Empezar el día tomando fruta es muy beneficioso para regular los picos de glucosa y nos quiten las ganas de ingerir azúcar, sobre todo, cuando ya no tenemos batería mental a últimas horas de la tarde en las que el cuerpo nos empieza a pedir productos menos saludables.

También podemos ingerir verdura, pero para aprovechar todos sus componentes de agua, tienes que consumirla ser cruda porque "cuando se cocina se pierde la composición eléctrica de los electrolitos que necesitamos o de esa agua que vamos a beber". En este sentido, puedes preparar zumos a base de, por ejemplo, pepinos, jengibres, cúrcuma, apio, hinojo… Son alimentos de por sí con mucha agua y componentes antiinflamatorios, por lo que va a favorecer el funcionamiento de la microbiota desde primeras horas de la mañana.