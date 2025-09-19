Una mirada esperanzadora frente al mieloma múltiple

Granada como escenario de un encuentro muy especial. En el Carmen de la Victoria, con la Alhambra como telón de fondo, el paciente de mieloma múltiple Raúl Gómez y la hematóloga Esther Clavero, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, protagonizan una nueva edición de ‘Espacios Sanadores’, iniciativa de la campaña ʻLo que no vesʼ, un proyecto de Johnson & Johnson con la colaboración de ATMOS (Asociación de Personas Trasplantadas de Médula Ósea y Enfermedades de la Sangre) con motivo del Mes de Concienciación de los Cánceres de la Sangre. El formato es sencillo e innovador, al sacar la conversación entre médico y paciente de la consulta y llevarla a un espacio emblemático, íntimo y sereno, donde ambos puedan hablar abiertamente de lo que significa vivir con una enfermedad compleja. El objetivo es dar visibilidad a la realidad de las personas con mieloma múltiple, una enfermedad poco conocida a pesar de ser el segundo tumor hematológico más frecuente.

Raúl recuerda bien el inicio de su historia. “Tenía dolores y mucho cansancio, pero llevaba una vida tan frenética que no le presté atención. Llegó un día en que pensé que me estaba dando un infarto y fui al hospital. Nunca había oído hablar de mieloma múltiple”, explica. Tenía 48 años y la enfermedad ya había avanzado. “Llegué muy deteriorado. Si me lo hubieran diagnosticado antes, no habría alcanzado ese estado”, añade. La experiencia le marcó, aunque hoy asegura que desde 2018, tras someterse a tratamiento y trasplante, ha podido reincorporarse plenamente a su vida laboral como director de una escuela en Dos Hermanas (Sevilla). “Trabajo a pleno rendimiento y llevo una vida corriente”, subraya.

Es el segundo cáncer hematológico más frecuente, con 3.000 nuevos casos al años

El mieloma múltiple se origina en células plasmáticas de la médula ósea, responsables de producir anticuerpos. En España, cada año se diagnostican más de 3.000 nuevos casos y se estima que en 2025 serán más de 3.700 las personas que recibirán este diagnóstico. La edad media ronda los 66-70 años, aunque más de un tercio de pacientes tiene menos de 65. El testimonio de Raúl pone rostro a una realidad que los especialistas también confirman. Existe un retraso en el diagnóstico y ese es, todavía, uno de los retos clínicos que plantea esta enfermedad.

En este sentido, la Dra. Clavero subraya que “tenemos que intentar hacer un diagnóstico precoz”. “Cuanto antes tratemos el mieloma, antes pararemos la enfermedad y menos deterioro sufrirán los pacientes. Eso se traduce en una mejor calidad de vida”, añade. Los síntomas más habituales incluyen dolor óseo, anemia, fatiga, problemas renales o niveles elevados de calcio, manifestaciones que con frecuencia se confunden con signos propios del envejecimiento. De ahí la necesidad de concienciar a la población y a los profesionales sanitarios para identificar antes las señales de alarma.

Cuando la enfermedad está bien controlada, los síntomas son más residuales. En el caso de Raúl, “lo único que tengo son neuropatías en mano y pie, hormigueo, falta de sensación, a veces dolor, pero al margen de eso y con lo vivido anteriormente, eso no es nada”, explica. La doctora Clavero añade que “lo que pretende ese tratamiento de consolidación es conseguir esa ansiada enfermedad mínima residual; una manera de deciros que no hay rastro de enfermedad en nuestra médula ósea”.

Uno de los aspectos menos visibles de la enfermedad es su impacto emocional, tanto para el paciente como para su círculo cercano. “Lo que más me dolía no era lo que yo tenía, sino lo que sufrían mis hijos”, afirma Raúl. Tras el trasplante, al ver que su familia podía retomar la normalidad, sintió que recuperaba también una parte esencial de su vida. Ese componente invisible es precisamente lo que busca mostrar la campaña ʻLo que no vesʼ. Tanto clínicos como pacientes hacen referencia a que el mieloma múltiple no solo afecta al organismo; también condiciona las relaciones familiares, el trabajo, la autoestima y la forma de planificar el futuro.