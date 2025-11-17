La calidad del sueño, un pilar esencial en el neurodesarrollo de niños y adolescentes

Imagen de una edición anterior del encuentro, que reúne en Sevilla a más de un centenar de especialistas.

La calidad del sueño en niños y adolescentes como base para su desarrollo físico, cognitivo y emocional fue uno de los ejes principales de la reciente edición de Pediatrix 360, el programa formativo celebrado por Viatris en Sevilla y clausurado ayer. Este encuentro, que reunió a más de cien pediatras y especialistas de toda España, consolidó su liderazgo en formación pediátrica al abordar, además, dermatología y anafilaxia con expertos de primer nivel.

El Dr. Gonzalo Pin, coordinador de la Unidad de Sueño de Clineva (Valencia), destacó en su ponencia la relevancia del descanso saludable. “El sueño no es un lujo, sino una necesidad biológica vital que permite al cuerpo y la mente resetearse, restaurar funciones y prepararse para cada día con energía y equilibrio”, afirmó. Subrayó que un sueño de calidad es esencial para el neurodesarrollo de niños y adolescentes, incidiendo en su impacto en la salud mental y el bienestar general. “Cuidar el descanso saludable es invertir en una sociedad más sana y equilibrada”, añadió, equiparando su importancia a la alimentación, el ejercicio y la afectividad.

Bajo la coordinación del Dr. Ignacio Salamanca, del Grupo IHP Pediatría, el curso ofreció un programa multidisciplinar de alto rigor científico. “Pediatrix 360 es un espacio necesario para actualizar conocimientos y fomentar el intercambio entre profesionales, con una visión global centrada en el paciente”, explicó Salamanca.

El encuentro acogió también novedades en dermatología y anafilaxia

La cita acogió también avances en dermatología pediátrica. La Dra. Ángela Hernández, del Hospital Niño Jesús de Madrid, abordó el impacto del acné en la autoestima adolescente, enfatizando la importancia de un diagnóstico precoz para prevenir cicatrices físicas y psicológicas. “Los pediatras de atención primaria son clave para detectar casos que requieran derivación y promover hábitos de cuidado de la piel”, señaló.

Asimismo, el módulo sobre anafilaxia, dirigido por la Dra. Cristina Ortega, especialista en alergología pediátrica, se centró en el manejo de reacciones alérgicas graves. Ortega abogó por la disponibilidad de autoinyectores de adrenalina como “seguro de vida” para pacientes alérgicos y resaltó la necesidad de coordinación entre pediatras, alergólogos y colegios para mejorar la prevención y el seguimiento. “Equiparar la calidad de vida de las familias con niños alérgicos a las demás debe ser una prioridad”, afirmó.

Pediatrix 360 reafirmó el compromiso de Viatris con la formación médica continua. “Apoyar a los pediatras con herramientas prácticas es clave para mejorar la salud infantil”, destacó Paulo Borges, director de la Unidad de Specialty Care de Viatris.