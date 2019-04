–Tras las elecciones de 2015 accedió a un escaño en el Congreso. ¿Qué balance hace de estas dos legislaturas?

–Han sido dos legislaturas truncadas porque ninguna de ellas se completaron. Sí ha habido una primera parte positiva con el Gobierno de Mariano Rajoy donde se consiguió arrancar a España. El país tenía el motor gripado como consecuencia de las políticas económicas de José Luis Rodríguez Zapatero, con unas cifras de paro que desbordaron cualquier previsión... Rajoy hizo algo importante como fue hacer reformas para poner en marcha el motor. Y hemos vivido una segunda parte de legislatura con un presidente como Pedro Sánchez que ha hecho el ridículo del siglo pues ha tenido que convocar elecciones nueve meses después de desalojar al presidente Rajoy en una muestra y un reconocimiento de su incapacidad para sacar el país adelante. Ha generado incertidumbre y ha provocado que tengamos alertas rojas frente a una posible recesión.

–Ha sido una legislatura de demasiada crispación...

–Han sido dos legislaturas muy cortas, con una moción de censura, incluida, que han generado una fuerte tensión política que ha conllevado también tensión social por la paralización de la actividad económica y del crecimiento del país. En el Congreso ha habido tensión y ha habido especialistas en meter presión, como es el caso de Gabriel Rufián. Ha sido una legislatura donde tanta inestabilidad política ha provocado que no hayan salido adelante medidas importantes.

–El asunto catalán es un grave problema pero, ¿no cree que se ha hablado demasiado de él? La política nacional gira en torno a ello desde hace dos años...

–Es que el problema catalán es el problema de España, un problema que nos afecta a todos. Se ha producido un intento de independencia de una parte del país y eso no se puede tolerar. Cualquier gobierno tiene que defender la Constitución. Pero eso no quiere decir que durante la etapa de Gobierno de Rajoy no se haya trabajado en hacer frente a otros graves problemas. Se ha trabajado mucho y la muestra es que se salió de la crisis con las reformas realizadas. Resumiendo, se plantó cara al frente independentista catalán y al desempleo.

–Estas elecciones están planteadas entre dos bloques, el de la izquierda y de la derecha...

–Es la realidad del momento. Hemos pasado de un bipartidismo histórico a una realidad política totalmente distinta donde varias fuerzas políticas confluyen a las elecciones. Las alternativas de pactos son múltiples pero al PP solo tiene la opción de pactar con Ciudadanos, al igual que se ha hecho en Andalucía. En cambio, el PSOEtiene una mochila más pesada, de ahí que Pedro Sánchez le tire los tejos a todo el mundo;lo hace con Ciudadanos y, sin pudor, con los independentistas de ERC o de Bildu. Frente a la transparencia de los pactos del PP, está la ocultación de lo que hará Pedro Sánchez, que tiene una obsesión, no bajarse del Falcon y mantener sus privilegios. Yo me pregunto: ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez por esta provincia en sus 10 meses de gobierno? No he visto nada nuevo, ningún proyecto, ninguna inversión, no se crea empleo, ... Cuando gobierna el PSOEno hay buenas noticias para Cádiz. No nos podemos permitir otra legislatura baldía para la provincia.

–Por acabar con el tema de los pactos. ¿No le incomoda que su partido pacte con un partido como Vox?

–Eso no se ha barajado ahora mismo por parte del PP. Hemos hecho en Andalucía un pacto con Ciudadanos y creo que es el socio natural que puede tener el PP. Ni cómodo ni incómodo; es algo que no se ha planteado. Pero sí le digo que el PP nunca va a renunciar a sus principios ni a sus convicciones ni a su programa de gobierno. A partir de ahí, el principal pacto es con los ciudadanos, a los que jamás hay que defraudar. Y si los ciudadanos determinan que hay que pactar, habrá que hacer pactos dentro de la lógica y el sentido común. Y nuestro pacto lógico es con Ciudadanos.

–¿Cómo se puede ayudar a esta provincia desde el escaño del Congreso?

–Pues trasladando los problemas que tiene esta provincia, que son muchos, a las distintas comisiones del Congreso y buscando soluciones. ¿Cuál es la diferencia? Si Pablo Casado no es presidente del Gobierno, tendré que llevar iniciativas al Congreso;si lo es y hay un Consejo de Ministros de compañeros del Partido Popular, se podrá hablar personalmente con ellos para buscar rápidamente soluciones a los problemas. Yo ya lo he vivido siendo alcaldesa de Jerez, donde un Gobierno delPPse volcó con la ciudad.

–¿Cuál es la receta del PP para la provincia?

–Desde que gobierna Pedro Sánchez, esta provincia ha ido sumando 480 desempleados más cada mes. Por eso, nuestro programa de gobierno pivota en torno a la creación de empleo ya que, como digo siempre, es la mejor política social que se puede hacer. En esta provincia hay que apoyar a los sectores productivos. Estamos ahora, por ejemplo, negociando una nueva PAC (Política Agraria Común) donde nuestros agricultores se juegan mucho. Necesitamos un ministro de Agricultura fuerte y capaz de defender los intereses del campo gaditano en Europa. Y hay que cuidar de industrias como Navantia. El PSOEno ha tenido pudor y ha puesto en riesgo la creación de 6.000 puestos de trabajo en la Bahía y nos ha engañado cuando aseguraron que el Ministerio de Defensa iba a encargar los BAM (Buques de Acción Marítima) y han acabado desviando carga de trabajo a los astilleros de El Ferrol. Tenemos que ser ambiciosos también en la defensa del sector pesquero y no puede haber tantos retrasos en el cobro de las ayudas durante los paros biológicos. Tenemos una industria turística y no he visto ningún tipo de medida para apoyar a un sector al que hay que bajarle los impuestos y modernizarlo. Y, por supuesto, hay que apoyar a los autónomos con un paquete de medidas como una bajada de impuestos, la posibilidad de crear una empresa en cinco días, la tarifa plana... Conocemos muy bien esta provincia; no somos unos recién llegados. Por eso, más garantía que el PPno puede ofrecer nadie.

–¿Y qué plantea el PP ante un problema como es el Brexit?

–Necesitamos un presidente que no se achique en las negociaciones pero Pedro Sánchez se ha plegado a los intereses de Theresa May. Hay que afrontarlo con medidas concretas. Hay que exigir la cosoberanía en el Peñón y no ceder ante el Reino Unido; es importante que haya medidas fiscales con un régimen especial y un plan de inversiones específico para el Campo de Gibraltar. En cuanto al plan de seguridad, el realizado ha sido un fiasco porque los policías nacionales y los guardias son de ida y vuelta al estar en comisión de servicios. Y vamos a exigir los mismos derechos laborales para los que trabajan a un lado y a otro de la Verja.

–Ha hecho antes mención de las medidas para hacer frente a un problema tan importante como el desempleo. Pero, pasan las elecciones, se suceden las promesas y esta provincia continúa a la cola...

–La mayoría de las competencias que afectan a esta provincia están transferidas a la Junta de Andalucía. Hablamos de empleo, sanidad, educación... ¿Qué ocurre? Que hemos estado en manos de la Junta socialista durante 40 años, un gobierno que tenía en sus manos el 90% de las competencias y, por tanto, las posibilidades de impulsar medidas en beneficio de esta provincia. Pero no lo ha hecho sino que se ha dedicado a vivir de la inercia, a ocultar listas de espera, a paralizar expedientes... Al final, hemos descubierto todos los agujeros negros que el PSOEtenía en la Junta.

–El CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), en su última encuesta, no le daba un buen resultado al PP ya que solo le vaticinaba un escaño en la provincia de Cádiz. ¿Qué le parece este sondeo?

–Más que la encuesta del CISes la encuesta Tezanos [José Félix Tezanos es el presidente de este organismo]. Por eso, una de las propuestas que hace Pablo Casado es la de profesionalizar el CIS, al hilo de otras como acabar con el administrador único de Radio Televisión Española o de evitar que se aprueben reales decretos cuando las Cortes ya están disueltas. Nuestras medidas van encaminadas a que el partido que gobierne no pueda utilizar los instrumentos del Estado en su propio beneficio. Por eso, esa encuesta tiene más cocina que Máster Chef. Además, eso no es lo que percibimos en la calle donde hay ilusión por el PP. Es cierto que ya no será una Cámara donde solo hay PP y PSOE sino que se ampliará bastante el arco político pero sigo notando el cariño, el apoyo, y el respeto de la gente. Y la gente sabe que Pedro Sánchez no puede seguir gobernando porque nos va a llevar a la ruina y es un auténtico peligro.