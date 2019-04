“¿Sabéis por qué el próximo domingo vamos a tener un resultado extraordinario? Porque nos van a votar cientos de miles de trabajadores, de gente sencilla que ha sido abandonada por una izquierda que ha enloquecido y que ve en Vox al único partido en el que puede confiar”. Este vaticinio es de Agustín Rosety, el cabeza de lista de Vox por Cádiz y que el miércoles se estrenó como mitinero durante el acto público que este partido celebró en Sevilla con presencia de su líder, Santiago Abascal.

En una intervención que fue vitoreada por el público e interrumpida varias veces con ovaciones y gritos de “España, España” o “Gibraltar, español”, Rosety mezcló su visión actual del país y de los principales problemas que acucian a la provincia gaditana.

Así, por un lado, reiteró su mensaje de que “nuestra patria está en peligro”. “Y por eso vengo, orgulloso, a dar la batalla junto a los que mejor la están defendiendo de los traidores que la han querido romper”, apostilló.

También profundizó en su reflexión de que la izquierda de esta país “se ha vuelto loca, pero loca de remate”, Y lo hizo con estas palabras: “Desde hace unos años la izquierda ha abandonado la defensa de los trabajadores y se dedica a temas que sólo interesan a cuatro progres acaudalados que viven en mansiones de lujo”. Y añadió: “La izquierda de nuestros días se dedica a la ideología de género, a eso que llaman memoria histórica, al animalismo o al fomento de la inmigración ilegal, temas completamente ajenos a los intereses de la gente sencilla”.

El general de brigada de Infantería de Marina ahora retirado recordó las demandas de los pescadores de Barbate o Tarifa, de los vecinos de la Bahía de Algeciras, de los policías nacionales, guardias civiles y agentes del servicio de Vigilancia Aduanera o al personal que integra las Fuerzas Armadas. Como candidato asumió esas reivindicaciones laborales y dijo que Vox “pondrá fin a tanta desidia” que ha detectado en los diferentes Gobiernos de España.

Y aprovechó para contrarrestar con ironía las reclamaciones de estos colectivos con algunos de los principios que abandera la izquierda. “Los pescadores no están preocupados por el heteropatriarcado capitalista ni por la Ley de Memoria Histórica, y los campogibraltareños no están preocupados por los derechos de las mascotas o los micromachismos, y nuestros policías no sienten preocupación por los nombres de las calles o por el sitio en el que está enterrado Franco. Lo único que pasa es que todos se sienten abandonados por nuestro políticos”, resumió Rosety, que concluyó su intervención con un despido muy militar: “Queridos compatriotas, por España, todo por España. ¡Viva España!”.