Venezuela tras la intervención: incógnitas que inquietan

La operación militar de Estados Unidos en Venezuela culminó con la detención de Nicolás Maduro, un desenlace que parecía imposible hace pocas semanas. El régimen chavista, sin legitimidad democrática, se derrumba, pero la caída del líder no despeja las dudas más inquietantes: ¿quién gobernará ahora el país y bajo qué reglas? El futuro inmediato de Venezuela es una incógnita. La sorpresa es doble. Por un lado, la rapidez con la que Washington ejecutó una intervención que, más allá de su eficacia, plantea serias objeciones jurídicas: derrocar a un presidente, por ilegítimo que sea, exige respetar el derecho internacional. Por otro, el inesperado movimiento de Donald Trump, al desacreditar públicamente a María Corina Machado, la figura que muchos consideraban llamada a liderar la transición. Ese gesto y el aviso de que mantendrán el control hasta asegurar esa transición añaden incertidumbre a un escenario ya convulso. Además, EEUU vuelve a tratar Iberoamérica como su patio trasero, imponiendo la ley del más fuerte. El mensaje es claro: cuando sus intereses están en juego, las normas se subordinan a la fuerza. Es una mala noticia para la región, que revive fantasmas históricos de intervenciones que nunca trajeron estabilidad duradera. La democracia no se construye con bombas ni imposiciones externas, y el riesgo de que Venezuela quede atrapada en una espiral de provisionalidad es real. Hoy, el país está sin rumbo. Maduro no está, pero tampoco hay un liderazgo claro ni un plan consensuado para reconstruir instituciones devastadas por años de autoritarismo y corrupción. La comunidad internacional observa con inquietud, consciente de que lo que ocurra en Caracas tendrá más repercusiones. Habrá que estar muy expectantes ante los próximos pasos: la historia enseña que las victorias rápidas suelen dejar heridas profundas. Y también atentos a si estos hechos de ayer repercuten en España por los lazos del Gobierno con el régimen chavista.